Mladý Patera zraje pro Vegas. Mezi juniory ve WHL odstartoval skvěle

Patera patří Golden Knights od roku 2017, tehdy ho nový klub draftoval v 6. kole ze 161. pozice a pražský rodák se tak stal druhým brankářem historie, kterého si Vegas na výběru talentů vybrali. O dvě kola dříve totiž přišel na řadu Rus Maxim Žukov.

I on má za sebou podobnou cestu, nejdříve USHL a následně kanadská juniorka. Jenže zatímco Žukov už v USHL hrál v sezoně 2016/17 (to byl Patera ještě v Českých Budějovicích), Čech do WHL zamířil po jediné sezoně v Americe. To se dozvěděl v létě poté, co v kempu nadějí týmu Vegas podával hodně solidní výkony. „Bylo to úžasné, měl jsem hroznou radost, že mě Wheat Kings draftovali," řekl Patera o týmu, který sídlí ve městě Brandon v provincii Manitoba.

Martin Jones, Darcy Kuemper, Calvin Pickard, Braden Holtby či Jason Reimer jsou současné stálice NHL, které z Western Hockey League odstartovaly mezi hokejovou elitu. To je jedna z věcí, která Pateru nabíjí a inspiruje. „Je tu lepší konkurence, proto se odsud plno hráčů odrazí k NHL," řekl pro oficiální klubové stránky.

Skok z United States Hockey League do Western Hockey League bývá pro některé hráče náročný. Mění se styl hry, mění se návyky i rychlost, ale Patera je odhodlaný všechny nedostatky rychle eliminovat a změnit je ve svůj prospěch.

K tomu mu mají pomoci dva gólmanští trenéři - Dave Prior z Vegas a Tyler Plante z jeho současného týmu Wheat Kings. Oba společně chtějí z Patery vymačkat maximum a připravit ho na hokej mezi dospělými.

Start v nové lize mu vyšel fantasticky, ročník načal s bilancí 5-1-1 a i když ji pak následně maličko zhoršil, statisticky se drží mezi špičkou. S procentuální úspěšností 91,8% je třetím nejlepším v soutěži a s průměrem 2,82 gólu na zápas je pátý. Dál se ale rozkoukává a zůstává skromný.

„Máme skvělý tým a sezonu jsme rozjeli výborně," řekl Patera, který například zazářil hned v úvodní domáci bitvě ročníku 2018/19, která byla vyprodaná a Brandon porazil Moose Jaw 2:1.

„Cíl je nicméně jasný, vyhrát WHL!"