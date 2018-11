Mladí Češi na farmě? To není trest, dostali čas. Kauta učí i krasobruslařka

Jsou tři, kluby na ně použily první volbu v draftu a teď slyší to samé: buď trpělivý. Záleží nám na tvém rozvoji. Potřebuješ hrát. Martin Nečas, Martin Kaut a Filip Zadina, všichni tři talentovaní čeští útočníci teď momentálně hrají na farmě v AHL. „Martin na NHL talent ale rozhodně má,“ říká přitom Nečasův trenér Rod Brind’Amour. Platí to na všechny. Proč nejsou o patro výš? Nemají nosit vodu, ale hrát v prvních dvou lajnách. A tenhle čas ještě nenastal. Přijde. Tedy měl by. Co pro ně klub na farmě dělá a co na své působení říká Martin Kaut, čtěte v zamčené části článku.