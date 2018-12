Znojemský trenér Fryčer: v EBEL dostal stop na 4 zápasy! | iSport.cz

K napjatému okamžiku došlo v závěrečné třetině, kdy se Znojmo snažilo srovnat stav, ale rozhodčí ho zastavili několika velmi spornými vyloučeními. Trenér Fryčer si nejprve s hlavním rozhodčím vyměňoval názor na počet hráčů na ledě hodně nahlas a emotivně, když neuspěl, hodil směrem za odjíždějícím sudím plastovou láhev. Byl vykázán ze střídačky a několik minut se nehrálo.

„Ten konec byl mix všeho. EBEL má nějakou svoji úroveň, ale co se týče profesionality rozhodčích, to je úplně mimo. Není to první případ,“ prohlásil po zápase s Villachem.

V této sezoně je to už druhý trest pro Fryčera. Za stejný prohřešek, nesportovní chování, byl napomínán v listopadovém utkání ve Vídni, kde si domácí stěžovali, že je zesměšnil tím, že si za rozhodnutého stavu 7:3 pro Znojmo vzal oddechový čas. Podle jeho slov tím chtěl pouze uklidnit napjatou atmosféru mezi mužstvy.

Prvním zápasem, kdy Fryčer chybí na střídačce, je dnešní duel s Bolzanem. Vynechá i utkání se Salcburkem, Féhervárem a Lincem, do akce by se měl vrátit příští neděli v derby s Vídní.