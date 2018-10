EBEL ve Znojmě: vzpomínky na Zlín a pivo za eura. Salcburk je jiný vesmír!

Od finále EBEL v roce 2016 uplynulo třicet měsíců, znovu přijel Salcburk. Tentokrát vítá Znojmo giganta sponzorovaného koncernem Red Bull jako papírový outsider. Nejen podle postavení v tabulce (momentálně je poslední z 12 týmů), ale i z hlediska klubového rozpočtu.

„Jako kdyby se ve fotbale utkaly Miroslav a Real Madrid, když to přeženu,“ popisuje rozdíly mezi oběma celky domácí trenér Miroslav Fryčer. Svůj tým přirovnává k obci ležící nedaleko Znojma s nadsázkou. Orli zažili deset extraligových sezon, při výluce v sezoně 2004/05 tady hráli Martin Havlát, Patrik Eliáš či Tomáš Vokoun.

Poté, co extraligovou licenci převzala brněnská Kometa, vzalo Znojmo na dva roky zavděk druhou nejvyšší českou soutěží, než kývlo na nabídku zapojit se do mezinárodní soutěže EBEL.

Místo do Třebíče či Kadaně tak nyní jezdí do Záhřebu, Bolzana nebo Innsbrucku. „Jsme tady už osm let, zvykli jsme si,“ říká smířeně jeden z fanoušků v červeném dresu s orlem na hrudi, obratem však zmiňuje faktor, který dnes táhne na znojemský zimák většinu fanoušků. „Hra tady není tak rozkouskovaná jako v extralize. Když rozhodčí písknou, už to musí být.“

Kanadský vliv se po čase projevil i na jediném českém zástupci v této soutěži. Žádné taktické šachy ve středním pásmu, tady se jede nahoru dolů celých šedesát minut, i na úkor chyb. Najdou se však i tací, kteří by rádi uvítali návrat starých časů, rivalita třeba se Zlínem měla podle nich větší náboj. „Není to ono, chodí jen skalní,“ mávne jeden z nespokojených fandů směrem k tribunám, kde se tísní přes dvě tisícovky fanoušků. Když někteří argumentují účastí ve finále EBEL v roce 2016, usměje se: „Tam jsme došli spíš omylem.“

Se svým názorem je však v menšině. A i jeho musela repríza finále se Salcburkem bavit. Dva góly domácích v úvodní třetině nakopnou do červena zbarvený kotel, který nepoleví ani po srovnání skóre ve druhé části hry.

Svačinky na tak velkou fluktuaci hráčů nestačí

Když se pak o přestávce snažím dát do řeči s dalším z fanoušků, neuspěju. Přestože má na krku znojemskou šálu, snaží se mi německy vysvětlit, že tady s češtinou nepochodím. „Bydlíme kousek za hranicemi, zhruba patnáct minut jízdy autem od Znojma. Jsme tu podruhé v této sezoně,“ vysvětluje spolu s manželkou.