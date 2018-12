Oceláři míří na Spengler! Obrovská čest, neváhal jsem, říká Peterek | iSport.cz

Jak se vůbec seběhlo, že jste na Spengler Cup dostali pozvánku?

„Byli jsme loni na olympijském turnaji, který v Davosu probíhal. Oslovili nás tam pořadatelé, že by byli rádi, kdybychom přijeli i na Spengler Cup. Musím ale přiznat, že velkou měrou se o to zasloužil Venca Varaďa, který v Davosu kdysi působil. Z velké části je to jeho zásluha, protože na ten turnaj se opravdu není snadné dostat.“

Je to pro klub velká čest?

„Pro nás určitě! Usilovali jsme o to už dlouho. Sám jsem si na Spengleru zahrál ještě jako hráč Jaroslavle. Vím, jak krásná je to akce a přál jsem si tam jednou dostat i Oceláře. Když se ta možnost naskytla, skočili jsme po ní.“

Takže jste měl hned jasno, neváhal jste?

„Ani sekundu.“

Co na to hráči? Dovedu si představit, že v nabitém programu extraligy a taky Ligy mistrů nemuseli být někteří úplně nadšení z další akce, navíc v čase Vánoc.

„My jsme byli poctěni, že nás oslovili. Věřím, že to takhle berou i hráči. O Vánocích se hraje tradičně, je to dělané pro fanoušky. Možná i proto to má takovou prestiž. Pro kluky se toho zase tolik nemění, stejně by trénovali a hráli extraligu. Navíc jsme jim nabídli, že si můžou vzít rodiny s sebou.“

Na druhou stranu nemůžou společně strávené svátky být i jistou formou utužení party? Do dalšího běhu sezony by se to mohlo hodit.

„Ano, přiznávám, že to beru taky jako jistou formu teambuildingu. Hráčům to může hodně dát. Jsou tam ale i další faktory: velká nadmořská výška, tréninky, kvalitní soupeři, jiná atmosféra a zpestření. Výlet to pro nás určitě není, hráčů jede víc, než bude hrát, takže se bude klasicky denně makat.“

A co lyže? Tamní švýcarské Alpy jsou pro zimní radovánky jako stvořené.

„To mají hráči ve smlouvách zakázané. Všechny rizikové sporty jsou zakázané. Samozřejmě co si budeme říkat, někteří to porušují i přes zákaz. Riziko je pak ale na nich, že pokud se zraní, smlouva může být hned ukončena.“

Ač české týmy do Davosu pravidelně jezdí, posledním vítězem je Jihlava v roce 1982. Máte ambice to změnit?

„Bylo by skvělé v takové konkurenci vyhrát. Je fakt, že českým klubům už se to nepovedlo hodně dlouho.“

Hned první zápas vás prověří Magnitogorsk. Bude pro hráče velká výzva se zrovna na tento klub vytáhnout?

„Samozřejmě víme, že je trénují čeští trenéři, v tom bude asi náboj ještě o kus větší. Pro hráče i pro nás pro všechny je velká motivace se proti takovému soupeři ukázat a třeba ho i porazit.“

Paradoxem je, že ten, který vaši účast domluvil, na místě nakonec nebude. Je pro tým velká změna, že aktuálně válčí bez kouče Varadi?

„Je to změna. Venca je velký lídr, který bude chybět. Pro něj je ale velká čest, že dostal na starost reprezentační dvacítku. Pro Třinec je pak čest mít takového kouče u sebe. Rádi jsme mu to umožnili, musíme se s tím poprat.“

Program Ocelářů na Spengler Cupu 26.12. Třinec-Magnitogorsk 15.10h

27.12. KalPa- poražený z prvního zápasu 15.10h

28.12. KalPa- vítěz prvního zápasu 15.10h

29.12. čtvrtfinále 15.10h a 20.15h

30.12. semifinále 15.10h a 20.15h

31.12. finále 12.10h * vítězové skupin postupují rovnou do semifinále

Skupina Cattini: HC Oceláři Třinec, Metallurg Magnitogorsk, KalPa Kuopio

Skupina Torriani: HC Davos, Výběr Kanady, Norimberk Ice Tigers

