Třinec získal špičkového obránce. Kundrátek se vrací po deseti letech

Tomáš Kundrátek se tlačí do šance před brankou Ryana Zapolského • Barbora Reichová / Sport

Reprezentační zadák Tomáš Kundrátek se vrací do Třince • Pavel Mazáč (Sport)

Obránce Tomáš Kundrátek (28) se po deseti letech vrací do Třince. S Oceláři podepsal smlouvu do konce sezony poté, co se dohodl na ukončení spolupráce s čínským Kunlunem z KHL.