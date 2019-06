Zábranský v zámoří: O místo se bojuje i bitkami. Bude lídrem dvacítky? | iSport.cz

Vlastně nemáte ani moc pocit, že před vámi stojí teprve devatenáctiletý mladý muž. Pevný pohled, jasné názory. Když věci nějak cítí, řekne je bez velkých vytáček. Po tátovi toho Libor Zábranský zdědil evidentně dost. Jako on, bývalý reprezentant, hráč St. Louis a majitel Komety, je obránce. Jeden z lídrů právě se tvořící dvacítky, kterou čeká vrchol na MS v Ostravě a v Třinci? Ano, může být. Už na šampionátu do 18 let vedl národní tým do akce jako kapitán.

Když nadhodíte trenérovi Václavu Varaďovi tři jména, brankáře Lukáše Dostála, Zábranského a Jakuba Lauka, jestli tohle jsou tři klíčoví hráči, kolem kterých chce tým stavět, krátce se na vás usměje… „Jo, dá se to tak brát,“ vypálí.

„Dosty je pro nás hodně důležitý, už od šestnáctky potvrzuje, jaký je gólman. Výjimečnost ukázal na posledních dvacítkách a všechno vyvrcholilo tím, že podepsal smlouvu s Anaheimem. Pro nás je tou hlavou, kolem které všechno bude stát, my ostatní mu musíme hlavně pomoci,“ vybízí Zábranský, který parťáka zná i z brněnské mládeže.

Sám zažil za mořem docela zašmodrchanou sezonu. Jeden den hrál kanadskou juniorku za Kelownu, druhý se už stěhoval do Farga ve Spojených státech. „Bylo to rychlé. Jedno ráno mi zavolali, že jsou dvě varianty. Buď se vrátím domů do Evropy, nebo půjdu do USHL. Ale nejsem takový, že bych něco vzdával, tak jsem si řekl, že se kousnu