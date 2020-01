Ředitel finské ligy o uzavření: Tajit platy nesmíme. Jak na hluché zápasy? | iSport.cz

Matěj Machovský v brance Sparty dělal, co mohl, ale aktivní Berany nedokázal udržet na uzdě • ČTK

Jakub Herman slaví třetí trefu Zlína do sítě Matěje Machovského • ČTK

V česku žhavé téma a roznětka vášnivých diskusí, ve Finsku skutečnost. Tamní Liiga se poprvé uzavřela od sezony 2000/01. Byl zaveden přísný a důsledný licenční systém, elitní soutěž se na skok vrátila i ke kvalifikaci. To když přibírala nové členy a jiné ztratila. „Současný stav patnácti týmů není ideální. Ale v klubech jsou spokojeni, byznys šlape. Jen dva budou v této sezoně ztrátové, ostatní vydělávají,“ pochvaluje si Arto Järvelä, sportovní ředitel finské ligy.

Ve Finsku nejvyšší soutěž neřídí svaz, běží na základě smlouvy mezi národní asociací a ligou. Bývalý mezinárodní rozhodčí a jeden z nejvyšších bossů Arto Järvelä v rozhovoru pro iSport Premium nastínil systém jejího fungování, kdy se každý klub snaží především na sebe vydělat, největší část peněz plyne ze vstupného, všechno je naprosto otevřené a transparentní, včetně rozpočtů a hráčských gáží. Z českého pohledu trochu utopie, i když i v zemi mistrů světa bojují s různými úskalími.

Ve Finsku se uzavřená liga hraje víceméně už dvacet let. Ale během té doby se měnila, že ano?

„Počet účastníků se v průběhu let střídal, Jokerit Helsinky v roce 2014 odešel do KHL, klub z Espoo o rok později zbankrotoval a dnes hraje o patro níž. Jednu dobu soutěž hrálo čtrnáct, potom třináct týmů, nyní se jejich počet ustálil na patnácti.“

Přitom lichý počet mužstev pro ligovou soutěž není ideální, souhlasíte?

„Máte pravdu. V praxi to znamená, že v situaci, kdy se hraje čtyřikrát každý s každým, musíme při 56 zápasech na tým rozepisovat pro jednotlivá kola víc termínů. S výjimkou Karjala Cupu hrajeme i během reprezentačních přestávek. Návštěvnost se snažíme posílit čtyřmi dalšími derby zápasy mezi celky ze sousedství. Podle reglementu by soutěž mohla být až šestnáctičlenná, nejnižší možný stav stanovený nemáme. Nicméně současná situace se v dohledné době nezmění. Zatím ne.“

Z jakého důvodu?

„Protože se teď nenajde žádný další tým, který by splnil všechny podmínky a do elitní soutěže by mohl vstoupit. Máme určitým způsobem nastavený systém licencí, kluby musí mít především odpovídající rozpočet a splňovat další podmínky.“

Jsou licenční podmínky natolik tvrdé a dodržují se tak důsledně, že jiné celky prostě nemají šanci postoupit výš?

„V některých případech to naráží hlavně na to, že klub nesplňuje rozpočtové