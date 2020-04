TOP 10 mizerných posil Sparty: Elitní střelec, bahamský rapl i Zámorský | iSport.cz

Které posily se hokejové Spartě příliš nepovedly? • FOTO: Koláž iSport.cz Ne všechno se vždy povede. Platí to také o přivádění hokejových posil. Své o tom vědí i v pražské Spartě. Za posledních deset let do svých služeb v rámci touhy po úspěchu přiváděli všelijaké hráče. Občas ale sáhli vedle, jindy je zase zradilo hráčovo zdraví. Podívejte se na soupis deseti nejhorších posil Sparty za poslední dekádu. Najdete v něm nejlepšího slovenského střelce i bijce s bahamskými kořeny, kterého stíhala policie.

Marek Bartánus útočník, Slovensko

2010/11

bilance ve Spartě: 62 zápasů, 19 bodů (11+8) Do Sparty přicházel jako nejlepší střelec slovenské extraligy. V dresu Liptovského Mikuláše nastřílel 28 branek a v tabulce kanonýrů předčil Pálffyho, Pardavého nebo Krotáka. Do Prahy přicházel ve 23 letech jako velký příslib do budoucna. Předpoklady ale nenaplnil. Pověst snajpra nechal na Slovensku. Další rok ho Sparta poslala na hostování do Karlových Varů, kde však Bartánus vydržel jen 7 zápasů, aby se poté vrátil na Slovensko. Aktuálně působí v Banské Bystrici. Marek Bartánus v dresu Sparty • Foto Michal Beránek (Sport)

Adam Lapšanský útočník, Slovensko

2011/12

bilance ve Spartě: 41 zápasů, 12 bodů (6+6) Také Lapšanského brala Sparta jako velký talent našich východních sousedů. Měl být příslibem let budoucích. Nestalo se. Bylo mu 20, když nasázel za Poprad 21 gólů. Za sebou měl dva šampionáty do 18 let a jeden do 20 let. U Pražanů ale nedostal „čuchnout“. Hrál málo minut, klub ho nakonec poslal o soutěž níž do Chomutova. V první lize pobyl Lapšanský ještě druhý rok své české anabáze. Na sezonu 2013/14 už se však vrátil domů do Popradu, jehož dres stále obléká. Adam Lapšanský právě vstřelil branku Jakubu Šindelářovi. • Foto Barbora Reichová (Sport)

Travis Gawryletz obránce, Kanada

2012/13

bilance ve Spartě: 19 zápasů, 3 body (0+3) Jako no-name týpka ho do Česka přivedly z hlubokých vod ECHL Karlovy Vary. Sezona se Gawryletzovi povedla, a tak o něj projevila zájem Sparta. Odehrál však jen 19 utkání, ve kterých se gólově neprosadil. Jeho čas na ledě se zmenšoval, až skončil Kanaďan na tribuně. Projevily o něj zájem Pardubice, kde nakonec sezonu dohrál. Další ročník to ještě zkoušel v maďarském Fehérváru, ale ani tam se nechytil, tak v 29 letech pověsil brusle na hřebík a dal se na dráhu rozhodčího. A udělal dobře. Dnes je čárovým sudím v NHL. Travis Gawryletz nesplnil ve Spartě očekávání. • Foto Barbora Reichová (Sport)

Rastislav Staňa brankář, Slovensko

2014/15

bilance ve Spartě: 13 zápasů, průměr 2,57 a úspěšnost 90,3 % Po rozvodu s gólmanem Tomášem Pöpperlem chtěla Sparta brankoviště postavit na Slovákovi Staňovi. Ten přicházel jako top evropský brankář. Prošel Amerikou, Švédskem, pět let chytal KHL. Tři roky za CSKA Moskva. V roce 2002 pomohl Slovensku k zisku zlata na MS. V Praze měl pokračovat ve skvělé kariéře. Nestalo se. Zastavilo ho totiž vlastní zdraví. Lékařské testy odhalily vážné problémy se srdcem. Staňa přerušil kariéru, snažil se léčit a vrátit se. Žádný další zápas ale nepřidal, v roce 2016 oznámil definitivní konec kariéry. Brankář Rastislav Staňa skončil ve Spartě kvůli problémům se srdcem. Následně kvůli nim ukončil kariéru • Foto Michal Beránek (Sport)

Ryan Glenn obránce, Kanada

2015/16

bilance ve Spartě: 14 zápasů, 3 body (0+3) Za mořem se potloukal nižšími ligami, dobré jméno si udělal až v Evropě. Do Sparty přicházel Glenn po pěti povedených sezonách ve Finsku, v posledním roce slavil s Oulu titul. V Praze ale od začátku ročníku paběrkoval. Když ho před Vánoci na několik zápasů vyřadilo ze hry zranění, po vyléčení se už do sestavy nedokázal vrátit. Jeho anabáze skončila velmi rychle. Sezonu dohrál ve Finsku, jeho kariéra šla ale dál dolů. Prošel EBEL, Slovenskem a dnes působí v Lustenau v Alpské hokejové lize. Kanadský obránce Ryan Glenn na tréninku Sparty • Foto Michal Beránek / Sport

André Deveaux útočník, Bahamy/Kanada

2016/17

bilance ve Spartě: 5 zápasů, 3 body (1+2) Tohle je ta vůbec nejbizarnější posila Sparty za poslední dekádu. Kanadský rváč s bahamskými kořeny André Deveaux. Za sebou měl 31 zápasů v NHL (samozřejmě bez gólu) a ročníky, kdy hravě pokořil metu dvou stovek trestných minut. V play off druhé švédské ligy v roce 2015 šíleným způsobem napadl při rozbruslení soupeře, dostal několikaměsíční distanc, stíhala ho dokonce policie. Další sezonu vůbec nehrál. V létě 2016 ale dostal nabídku na zkoušku od Sparty. Uspěl. Podepsal smlouvu do konce sezony. Nakonec však v Praze odehrál jen pět zápasů. Kanaďan André Deveaux usiluje o smlouvu v pražské Spartě • Foto Twitter.com/@HCSpartaPraha

Vinny Saponari útočník, USA

2017/18

bilance ve Spartě: 15 zápasů, 7 bodů (1+6) V juniorském věku měl pověst nadějného hráče. Zahrál si na dvou šampionátech do 18 let, draftem prošel v roce 2008 ve čtvrtém kole. Talent ale nenaplnil. Potloukal se nižšími zámořskými ligami, když pak v létě 2016 odešel do Evropy a upsal se norskému Frisku Asker. Sezona se mu povedla, všimla si ho Sparta. Jenže Saponari byl od samého začátku sezony na hraně sestavy, nakonec se do ní vůbec nevešel. Počátkem prosince tak jeho krátké angažmá v Praze skončilo. Americký útočník Vincent Saponari poznal sílu olomouckého bek Lukáše Galvase • Foto Michal Beránek / Sport

Petr Zámorský obránce, Česko

2017/18

bilance ve Spartě: 15 zápasů, 2 body (2+0) Na tuhle krátkou etapu své kariéry Zámorský nevzpomíná rád. Ve Spartě podepsal po dvou letech ve Švédsku jako člen širšího reprezentačního kádru. Velká očekávání svá i klubu ale nenaplnil. „Představy nesplnil, může si hledat jiné angažmá,“ říkal tehdejší manažer Michal Broš. Nakonec odešel do Hradce, opačným směrem Pražané dostali Richarda Jarůška. Zámorský odehrál za Spartu jen 15 zápasů, zapsal devět minusových bodů a pakoval se. Petr Zámorský v dresu hokejové Sparty v duelu proti Pardubicím • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Alexander Reichenberg útočník, Norsko

2017/18

bilance ve Spartě: 42 zápasů, 14 bodů (6+8) Do Sparty přišel se slušně odehraným mistrovstvím světa 2017 v zádech a několika slušnými sezonami doma v Norsku. Od trenérů dostal na startu ročníku prostor, naskakoval v prvním útoku po boku Jaroslava Hlinky a Petra Vrány. Jejich přesné přihrávky ale rychlonohý Reichenberg proměňovat nedokázal. Patřil k nejhorším hráčům v plus/minus, na rozdíl od Saponariho aspoň sezonu ve Spartě dohrál. Pak se ale v tichosti uklidil zpátky do Norska. Nor Alexander Reichenberg ve Spartě odehrál 42 zápasů • Foto Jaroslav Legner / Sport