Druhé kolo ULLH ozdobil pětigólový koncert Sysaly, Engineers jsou v čele

Riders hnaly k vítězství přes dvě stovky fanoušků

V Pardubicích se odehrálo utkání druhého kola ULLH, Riders hostili Univerzitu Palackého v Olomouci. Hned ve druhé minutě utkání měli domácí obrovskou šanci, ale puk se odrazil od tyče a za brankovou čáru nezapadl. Následovala série vyloučení, pardubický tým se prakticky jen bránil. Na konci osmnácté minuty se v předbrankovém prostoru nejlépe zorientoval domácí Jan Vacek a otevřel skóre zápasu, do konce třetiny přidali Pardubičtí ještě dva góly. Na začátku druhé části vstřelili domácí další branku a jejich gólman deptal svými zákroky střelce Olomouce. V polovině utkání našli hosté recept na domácího strážce branky, trefil se Dominik Hajšman. Hokejisté Olomouce zanedlouho skórovali znovu, pomohlo jim zaváhání Sodomky, Pavel Skopal zakončoval do prázdné klece. Ve 37. minutě přišli Riders o puk v útočném pásmu a Olomoučtí využili přečíslení dva na jednoho. Do třetí části se vstupovalo za stavu 4:3 pro domácí. Ve 49. minutě hosté srovnali, Pardubice se záhy dostaly opět do jednogólového vedení. Necelých pět minut před koncem základní hrací doby dovršil hostující Skopal hattrick a srovnal na 5:5. Utkání dospělo do prodloužení, Hanáci měli převahu, ale když gól nedáš, tak ho dostaneš a Vojtěch Faltys zajistil premiérovou výhru Riders v soutěži!

Riders Univerzita Pardubice – HC Univerzita Palackého v Olomouci 6:5 (3:0, 1:3, 1:2–1:0)

Branky a nahrávky: 18. Vacek, 19. Hejný, 20. Pražák (Hrdlička, Jiruška), 24. Hejný (Maťátko), 52. Lenoch (Maťátko), 61. Faltys (Muška, Sodomka) – 31. Hajšman (Cach, Janků), 33. Skopal (Pěcha), 37. Skopal (Formánek), 49. Kuchař (Pěcha, Kerda), 56. Skopal (Pěcha, Palička).

SESTŘIH: Riders Univerzita Pardubice - HC Univerzita Palackého v Olomouci 6:5pp, 2. kolo ULLH

Akademici si připisují druhou výhru

Brněnští Cavaliers přivítali na Zimním stadionu v Kuřimi plzeňské Akademiky. Hned v úvodu utkání pláchl plzeňské obraně útočník Ondřej Dlouhý, se samostatným nájezdem si gólman Štekr poradil. Po necelých šesti minutách se hosté dostali do přečíslení dva na jednoho, brankář Burian ale vytáhl parádní zákrok lapačkou. Prvního gólu utkání jsme se dočkali ve 12. minutě, když pěknou akci zakončil hráč Cavaliers Lukáš Kaukič, od této chvíle byli aktivnějším celkem hosté, i proto do konce první třetiny srovnal Štěpán Hanzlík. Pět minut po začátku druhé periody Akademici vedli o dvě branky, úspěšní byli Šucha a Švec. Za domácí snižoval Ondřej Dlouhý, který využil lehké zaváhání plzeňského gólmana. Pasáž plnou branek ukončil David Prachař, ten vrátil Akademikům dvoubrankové vedení. Třetí třetina se dlouho hrála nahoru dolů, oba týmy měly své šance, už to vypadalo, že vstřelenou branku neuvidíme, ale v posledních vteřinách utkání poslal puk přes celé kluziště do prázdné klece hostující David Markov. Akademici jsou tak zatím po dvou odehraných kolech stoprocentní.

VUT Cavaliers Brno – Akademici Plzeň 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Kaukič (Dlouhý, Sedláček), 26. Dlouhý (Kaukič) – 19. Hanzlík (Šucha, Králíček), 23. Šucha, 25. Švec (Šefl, Koco), 27. Princl (Kalus, Prachař), 60. Markov (Říha).

SESTŘIH: VUT Cavaliers Brno - Akademici Plzeň 2:5, 2. kolo ULLH

David Sysala srazil pěti góly Karlovku!

Ostravané se dostali v Praze do vedení už po necelých dvou minutách, David Sysala dorazil puk do branky po chybě gólmana Nováka. Domácí zapsali srovnávací trefu téměř vzápětí, Jakub Kopanec se rozhodl pro nahrávku, ale puk si do klece srazil hostující obránce. Postupem času se ostravští hráči dostávali často k šancím, jednu z nich využil opět Sysala a dostal svůj tým do vedení. O chvíli později dovršil David Sysala, díky přesné trefě v přečíslení, hattrick. Do první sirény zbývalo 39 vteřin a ostravský fantom Sysala slavil vstřelení čtvrtého gólu. Na začátku druhé části vyměnili hráči z Karlovy univerzity brankáře, což se ukázalo jako dobrý impuls, domácí začali třetinu výrazně aktivněji. Kontaktní branku vstřelil Milan Bořík. Do třetí třetiny vstupovali Pražané s mankem dvou branek, ve 44. minutě snižoval Benjamin Velas, chvíli na to se připomněl dnešní střelec, David Sysala, svou pátou brankou v utkání. Deset minut před koncem základní hrací doby přišla snižující branka. Vyrovnat stav se ale nakonec domácím nepodařilo, hosté z Ostravy si tak připisují první body do tabulky.

UK Hockey Prague – BO Ostrava 4:5 (1:4, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. Kopenec (Jindra), 26. Bořík (Málek), 44. Velas (Lelek), 50. Bořík (Volf) – 2. Sysala, 9. Sysala (Kovalski, Pawliszcek), 14. Sysala (Kovalski), 20. Sysala (Kovalski), 45. Sysala (Moravčík, Baca).

SESTŘIH: UK Hockey Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel 4:5, 2. kolo ULLH

Havel vychytal čisté konto a dostal Inženýry do čela tabulky

Na Zimním stadionu Hvězda se konalo utkání mezi Engineers a MUNI. Během první třetiny diváci viděli vyrovnanou bitvu, mírně aktivnější byli domácí, důvodem byly četnější přesilové hry pro pražský celek. Branka ale v první části nepadla. V úvodu druhé třetiny jsme se vstřeleného gólu dočkali, gólmana Krále překonal Pavel Vaňous. Pražští Inženýři byli i nadále aktivnějším celkem, ale nevyužívali nabízené šance. Před sirénou měli hosté velikou příležitost na srovnání, ale gólman Havel nedal hráčům z Masaryčky šanci. Ve třetí části se začalo přiostřovat, přibylo vyloučení i šancí na obou stranách. Vstřelení branky slavili v 52. minutě domácí, David Blažek využil nepřehledné situace v brankovišti hostů a zvýšil na 2:0. V poslední minutě základní hrací doby byl vyloučen hráč domácích a hosté to navíc zkoušeli v šesti, risk se jim ale nevyplatil, pro gól do prázdné klece si dojel Jan Bečvář. Hráči Masarykovy univerzity se tak do Brna vracejí bez bodů, naopak Engineers se vyhoupli do čela tabulky.

Engineers Prague – HC MUNI 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 21. Vaňous (Dani, Janásek), 52. Blažek (M. Najman, Matějka), 60. Bečvář (Dani).

SESTŘIH: Engineers Prague - HC MUNI 3:0, 2. kolo ULLH

Utkání druhého kola mezi North Wings a Black Dogs bylo odloženo a dohrávat se bude v náhradním termínu. Třetí kolo začíná již v pondělí 11. října mezi Black Dogs Budweis a Prague Engineers.