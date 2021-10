Univerzitní liga: Praha stoprocentní, Inženýři rozstříleli Pardubice 12:1

Hráči HC Univerzity Palackého vstoupili do nové sezony proti UK Hockey Prague. Hokejisté Karlovy univerzity vstřelili úvodní gól utkání už v šesté minutě zápasu a skóre se do konce první třetiny posunulo o branku na každé straně. Ve druhé periodě se spustil brankostroj. Hosté z Karlovky vstřelili hned čtyři góly, na které nedokázali Olomoučtí odpovědět. Po čtyřiceti minutách byl stav 1:6 z pohledu domácích. Překvapení se v poslední části nekonalo, oba týmy vstřelily po dvou gólech a tým Karlovy Univerzity si připsal do tabulky tři body. Pod vítězství týmu z hlavního města se výrazně podepsal Viktor Martínek, který si v utkání připsal hned čtyři nahrávky.

HC Univerzita Palackého v Olomouci – UK Hockey Prague 3:8 (1:2, 0:4, 2:2)

Branky a nahrávky: 16. Pěcha, 47. Dubovčí (Rimmel, Kuchař), 60. Dubovčí (Rimmel, Žižlavský) – 6. Šimanský (Martínek), 20. Rudolph (Havelka, Martínek), 21. Volf (Havelka), 24. Havelka (Čmejla), 38. Kohout (Martínek), 40. Velas (Martínek), 47. Bečka (Čmejla, Rubeš), 49. Rudolph (Velas).

Jihočeský favorit si připisuje první body

K prvnímu utkání nové sezony dorazili na jih Čech Cavaliers Brno. Hosté otevřeli skóre v páté minutě, přesnou střelu vyslal od modré čáry David Sedláček. Po dvaceti vteřinách odpověděli domácí, využili nedůrazné obrany hostů a Albert Hrůša prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Black Dogs Budweis vstřelili další branku ve čtrnácté minutě a dostali se do vedení 2:1, to se do konce utkání nezměnilo. Ve zbytku utkání byli aktivnější domácí, kteří bušili do obrany Cavaliers, ta ale pevně držela. Výbornými zákroky přispěl gólman hostů, díky němu nevypadalo skóre hrozivě. Marek Huzlík si celkem připsal 54 úspěšných zásahů!

Black Dogs Budweis – VUT Cavaliers Brno 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Hrůša (Šuhaj), 14. Koupal (Vovhozka) – 5. Sedláček (Šenk).

Akademici nadělili Ostravanům šestku

Hokejisté plzeňských Akademiků vstoupili do utkání aktivně, do vedení se dostali už po 64 vteřinách, přesně střílel Jan Rejzek. Hra i vstřelené góly se přelévaly z jedné strany na druhou. V páté minutě srovnal hostující Jan Žídek, po necelé minutě byli ve vedení opět domácí a do první sirény bylo opět srovnáno. Druhá třetina vypadala mnohem opatrněji a úpravu skóre nepřinesla. Vstup do třetí části opět vyšel Akademikům, kteří udeřili po 38 vteřinách a dostali se do vedení. Ve zbytku zápasu přidali domácí další tři góly, které rozhodly o jejich vítězství za tři body.

Akademici Plzeň – BO Ostrava Vítkovice Steel 6:2 (2:2, 0:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 2. Rejzek (Markov, Beer), 6. Princl (Prachař), 41. Kalus (Princl, Prachař), 46. Markov (Soukup), 47. Šibra, 60. Markov (Rejzek) – 5. Žídek (Ševěček), 19. Kovalski.

Medvědi využili výhodu domácího prostředí

Hokejisté z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zamířili na utkání prvního kola do Brna. První branku utkání vstřelili v závěru třinácté minuty domácí, Jan Pavel se trefil k bližší tyči. Další průběh utkání byl na šance velmi vyrovnaný. Hosté se ve 33. minutě dopracovali k vyrovnávací trefě, tu obstaral Lukáš Sajdl. Hráči HC MUNI si své vedení mohli vzít zpět, ale hostujícího gólmana podržela několikrát branková konstrukce. Skóre se posunulo až v 50. minutě, domácí hokejisté využili přesilovou hru. Od té chvíle byli hráči Masaryčky na koni, North Wings nepouštěli příliš do útoku a sami pojistili výhru dalšími dvěma brankami.

HC MUNI – HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 13. Pavel (Háněl, Švarcberger), 50. Bláha (Aulehla), 57. Račický (Štrauch), 58. Tomaník (Svatuška, Plhal) – 33. Sajdl (Dytrych, Polák).

Inženýři si proti Riders otevřeli střelnici

Do zápasu vstoupili aktivněji domácí, kteří svou převahu v první třetině přetavili ve dvoubrankový náskok díky trefám Matějky a Josefuse. Hosté se většinu času na ledě bránili a marně se pokoušeli o vstřelení gólu. Ve druhé části se roztrhl pytel s vyloučeními i brankami. Hned pět tref Inženýrů skončilo v síti pardubického gólmana Vaňka, jeden zásah zapsali hosté, trefil se Maťátko. V poslední periodě už hosté působili odevzdaně, i proto Pražané posunuli skóre o dalších pět gólů a zvítězili 12:1! Engineers si připisují na úvod sezony zasloužené tři body do tabulky, Riders utrpěli největší porážku v krátké historii týmu.

Engineers Prague – Riders Univerzita Pardubice 12:1 (2:0, 5:1, 5:0)

Branky a nahrávky: 7. Matějka (Blažek), 18. Josefus (Káník), 25. Bečvář (Dani, Vaňous), 36. Raiterman (Fabiánek), 37. Blažek (Najman M., Raiterman), 37. Horský (Dani), 40. Fabiánek, 42. Vobořil (Dani), 49. Bečvář (Dani, Vaňous), 55. Dani (Chlouba), 59. Slavata (Matějka), 60. Bečvář (Vaňous) – 39. Maťátko (Pražák, Vacek).

Druhé kolo startuje již v pondělí 4. 10. 2021 zápasem mezi pardubickými Riders a týmem HC Univerzita Palackého v Olomouci.