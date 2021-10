Třetí kolo ULLH: Engineers stále neporaženi, North Wings připisují historickou výhru

Dominance Engineers pokračuje

V Hokejovém centru Pouzar hostili Black Dogs dosud neporažené Engineers. První branka utkání padla už v druhé minutě, čistým průstřelem od kruhu dostal hosty do vedení Vojtěch Matějka. Domácí měli šanci snížit hned vzápětí, Miroslav Tejko ovšem nezakončil přesně. Ve zbytu první periody byli aktivnější domácí, avšak jejich aktivita vyrovnávací branku nepřinesla. Začátek druhého dějství se odehrával v opatrnějším duchu a hra se stěhovala ze strany na stranu. Nakonec udeřil hostující Tomáš Březina, který vystřelil z pravého kruhu a využil přesilovou hru. Inkasovaná branka jihočeský tým probudila, Black Dogs se snažili snížit, ale dostat puk za gólmana Engineers se jim nepodařilo. Domácí měli několik šancí v přesilových hrách, největší ohrožení branky Pražanů nastalo v poslední minutě druhé části, kdy se hráči Black Dogs snažili nadvakrát překonat Horáka, puk však cestu do klece nenalezl. Během poslední dvacetiminutovky byla vidět obrovská touha domácích vstřelit branku, gólman Horák a celá obrana Pražanů však odolávala. Hráči z Prahy měli šanci vstřelit další branku, puk však skončil pouze na tyči, od které se odrazil pryč. Jihočeši zkoušeli v závěru hru v šesti, ta ovšem branku nepřinesla a Engineers si domů vezou další tři body.

Black Dogs Budweis – Engineers Prague 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Matějka (Klement), 27. Březina (Fabiánek).

SESTŘIH: Black Dogs Budweis - Engineers Prague 0:2, 3. kolo ULLH

North Wings si připisují první výhru v ULLH

Do plzeňské ICE ARENY přiletěla ústecká křídla. Do zápasu hosté vstoupili ve velkém stylu, ještě ani neuběhla první minuta utkání a Famil Amirov slavil vstřelení první branky v utkání. Hosté pokračovali v kvalitní hře a během první periody si vytvořili spoustu šancí, další gól padl v desáté minutě. Jan Jindra dostal nabito do prostoru mezi kruhy a prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Ve druhé dvacetiminutovce se v šancích objevovali mnohem častěji domácí, ale výborný gólman Skokan všechny střelecké pokusy úspěšně likvidoval. Úvod třetí části patřil Akademikům, v přesilovce pět na tři se přesně do šibenice trefil David Prachař. Hosté však odpověděli přesilovkovou trefou, gólmanovi Akademiků propadl nahozený kotouč a doklouzal se až za brankovou čáru. Hráči z Ústí nad Labem svou výhru pečetili minutu a půl před koncem, když střílel Dan Bartoš. North Wings si po nepovedeném úvodním zápase připisují do tabulky první body a z Plzně si odváží cennou výhru.

Akademici Plzeň – HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 44. Prachař (Kalus) – 1. Amirov (Kuchař), 10. Jindra (Kuchař, Amirov), 52. Kuchař (Amirov), 59. Bartoš (Pavel Jarý).

SESTŘIH: Akademici Plzeň - HC North Wings Ústí nad Labem 1:4, 3.kolo ULLH

MUNI zkrotila pardubické Riders

K utkání třetího kola se do Brna vydali hráči Riders. Hned od začátku utkání bylo patrné, že aktivnějším celkem jsou domácí, dostávali se do dobrých pozic, ale chybělo jim zakončení, gólman Vaněk měl tedy málo práce. Svých šancí domácí využili ve čtrnácté minutě, kdy se trefil Tomáš Račický. Celkově ale první třetina mnoho šancí nenabídla, více střeleckých pokusů bylo k vidění ve druhé části zápasu. Ve 24. minutě využili domácí přesilovou hru, Jakub Plhal zametl vyražený puk do branky a navýšil vedení hráčů z Masaryčky. Početní výhodu využili o pár minut později i hosté, hráčům z Pardubic se podařil rychlý přechod do útočného pásma, branku vstřelil Matěj Komoníček. Dalších pár minut hra plynula bez vstřelených branek, oba gólmani navíc neměli na kontě příliš zásahů. V 58. minutě pečetil výhru brněnských hráčů Tadeáš Jakubec, který vyslal bombu přesně k levé tyči. Hosté během přesilové hry zkoušeli hru bez gólmana, ale ovoce jim to nepřineslo. Pardubičtí si tedy z výletu do Brna žádné body nepřivezli, naopak hráči MUNI si připsali druhou výhru v ročníku.

HC MUNI – Riders Univerzita Pardubice 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Račický (Voříšek, Strakoš), 24. Plhal (Švarcberger, Surán), 58. Jakubec (Aulehla, Tomaník) – 29. Kmoníček (Faltys, Bezděk).

SESTŘIH: HC MUNI - Riders Univerzita Pardubice 3:1, 3. kolo ULLH

Pátá odbila v Praze

Poslední utkání v rámci třetího kola proti sobě sehrály týmy UK Hockey Prague a Cavaliers Brno. Úvod zápasu byl velmi opatrný z obou stran, postupem času se do šancí více propracovávali domácí. Hráči Karlovky spustili v jedenácté minutě brankostroj. Bořík, Velas a Piskač vstřelili tři góly v rozmezí necelých dvou minut, což hosty velmi zaskočilo. Brňané ale v poslední minutě první části vstřelili kontaktní branku, autorem přesné rány pod horní tyč byl Jan Malíř. Ve druhé periodě branka nepadla, viditelnou převahu však měli stále domácí, ale jejich střelecké pokusy se odrazily pouze od tyčky. V úvodu třetí části pokračovali domácí v dobré hře, hostům se navíc nepovedla rozehrávka zpoza vlastní brány a kotouč dostal do branky domácí Volf. Postupem času se začalo objevovat velké množství faulů na obou stranách. Hráči Karlovky pár minut před koncem základní hrací doby pěkně zakombinovali v útočném pásmu a David Rudolph se radoval z pátého gólu v síti gólmana Buriana. Tři body tak zůstávají v Praze a Cavaliers stále čekají na první výhru v novém ročníku.

UK Hockey Prague – VUT Cavaliers Brno 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Bořík (Klinger, Piskač), 12. Velas (Dlabola), 13. Piskač (Jindra, Klinger), 42. Volf (Rudolph), 58. Rudolph (Volf, Adamec) – 20. Malíř.

SESTŘIH: UK Hockey Prague - VUT Cavaliers Brno 5:1, 3. kolo ULLH

Utkání třetího kola mezi týmy HC Univerzita Palackého v Olomouci a BO Ostrava bylo přesunuto na jiný termín, ale už v pondělí 18. 10. začíná čtvrté kolo Univerzitní hokejové ligy!