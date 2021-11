Gólové hody v Univerzitní lize! Ve třech zápasech padlo 38 branek

Ostravští sahali po senzačním obratu

K utkání pátého kola ULLH se do Ostravy vydali jihočeští Black Dogs. V první třetině jsme mohli vidět herní převahu hostů z Českých Budějovic, kteří svou aktivitu přetavili ve dvoubrankové vedení. Puk za záda gólmana nejdřív dostal po nepřehledné situaci v brankovišti Tejko, po několika minutách se dostal do samostatného úniku v oslabení Rolínek, který se nemýlil. Domácí snížili v úvodu druhé periody, o trefu se zasloužil Moravčík, který po přesilovkové kombinaci překonal hostujícího gólmana. Poté se však roztrhl pytel s góly, které pocházely z holí Black Dogs. Budějovičtí vstřelili během jedenácti minut hned pět gólů a za stavu 1:7 odcházeli do kabin ve velmi dobrém rozpoložení. Ve třetí části se hráči BO Ostrava snažili smazat šestibrankovou ztrátu, to se jim postupem času dařilo, domácí vstřelili pět gólů v řadě a v 59. minutě bylo skóre 6:7. V závěrečných vteřinách se Ostravané snažili vstřelit vyrovnávací branku, ta však do sítě Black Dogs nepadla a Jihočeši si z Ostravy odvážejí cenné vítězství.

BO Ostrava Vítkovice Steel – Black Dogs Budweis 6:7 (0:2, 1:5, 5:0)

Branky a nahrávky: 22. Moravčík (Dvořák, Baca), 43. Baca (Moravčík, Kovařík), 45. Kovalski (Sysala), 50. Moravčík (Szturc), 52. Bernát (Moravčík, Kovařík), 59. Bernát (Baca) – 8. Tejko (Kronus), 14. Rolínek (Šuhaj), 28. Šafář (Vochozka), 31. Bahula (Šuhaj, Kubeš), 33. Svoboda (Tejko), 36. Tejko (Vochozka, Bouška), 39. Rolínek (Grauer).

SESTŘIH: BO Ostrava Vítkovice Steel - Black Dogs Budweis 6:7, 5. kolo ULLH

Engineers rozdali tucet gólů, hattrickem se blýskl Fiala

Na sever Čech dorazili k utkání pátého kola neporažení Engineers. Už v úvodních chvílích zápasu byla vidět převaha hostujícího celku, po šesti a půl minutách vedli o tři branky, o ty se postarali Bečvář, Kubata a Blažek. O kontaktní trefu se zasloužil domácí kapitán Polák, ten z blízkosti překonal hostujícího gólmana. Pražané si však brzy vzali zpět tříbrankový náskok, Fiala se z mezikruží nemýlil. Zbytek první části se odehrával ve větším klidu, další branka padla až ve 24. minutě, Matějka vstřelil pátou branku Engineers. A gólovém představení hosté pokračovali, Fiala využil samostatného úniku a Vaňousova dorážka do branky slavila úspěch. Do kabin tak šli hokejisté za stavu 1:7. Domácí vystřídali brankáře, ale gólová show v podání hostů pokračovala, Vopat propálil Habarta mezi betony a Fiala dovršil hattrick, desátou branku hostů vstřelil Dani. To ale nebylo vše, z dálky propálil Habarta ještě Janiurek a do branky North Wings se vrátil Skokan. K radosti domácích fanoušků připisují ústečtí hokejisté druhý gól utkání. Půl minuty před koncem se Engineers dostali do přečíslení, které proměnili ve dvanáctý gól. Domácí North Wings nemůžou být s výsledkem spokojeni, na druhou stranu jsou zatím jediným týmem, který dokázal vedoucímu celku ligy vstřelit dva góly.

HC NORTH WINGS Ústí nad Labem – Engineers Prague 2:12 (1:4, 0:3, 1:5)

Branky a nahrávky: 7. Polák (Jaroš, Dytrych), 53. Brandner (Straka) – 6. Bečvář (Najman, Dani), 7. Kubata (Najman), 7. Blažek (Klement, Fiala), 9. Fiala (Burda, Raiterman), 24. Matějka (Blažek), 26. Fiala (Horský), 38. Vaňous (Dani, Horský), 44. Vopat (Horský, Janiurek), 45. Fiala, 48. Dani (Burda), 51. Janiurek (Horský, Šonský), 60. Hynek (Vopat, Šonský).

SESTŘIH: HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - Engineers Prague 2:12, 5. kolo ULLH

Pražané ve formě, UK Hockey nadělili desítku

Pardubičtí Riders vyrazili na utkání pátého kola do Prahy, utkali se s týmem UK Hockey Prague. Během první třetiny padaly góly pouze do jedné branky, a to do té pardubické. První branku obstaral Řezáč, o další dvě přesné trefy se postaral Glitta. Druhá perioda vypadala opět velmi jednostranně, domácí si s Riders dělali, co chtěli. Ve 25. minutě zvyšoval náskok Pražanů Volf, o pár chvil později zkompletoval Oliver Glitta hattrick. A domácí stříleli dál, obrana hostů zapomněla na Volfa a ten se nemýlil, Martínek o pár vteřin později uklízel puk po parádní kombinaci do prázdné branky. První výraznější šance Pardubických se stala ve 37. minutě, tu však zlikvidoval gólman domácích. Pražané přidali v závěru druhé třetiny pátou branku, o ni se postaral Martínek. Při střelecké chuti byli hráči Karlovky i v dalším průběhu utkání. Rudolph po zmatku před pardubickou brankou uklidil puk do sítě a Rubeš využil dalších zmatků v brankovišti hostů a slavil desátou branku svého týmu. I nadále měli Pražané více šancí, kousali však také Riders, kterým se nakonec podařilo pokazit čisté konto Nováka. Pardubickým hráčům tak nevyšel ani druhý trip do hlavního města, v prvním kole dostali od pražských Engineers nadílku 1:12, nyní je smetli hráči UK Hockey Prague.

UK Hockey Prague – Riders Univerzita Pardubice 10:1 (3:0, 5:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 9. Řezáč (Klinger, Martínek), 13. Glitta (Martínek, Adamec), 19. Glitta (Řezáč, Martínek), 25. Volf (Rubeš, Chládek), 29. Glitta (Martínek, Řezáč), 32. Volf (Rudolph, Rubeš), 33. Martínek (Řezáč, Adamec), 39. Martínek (Glitta, Piskač), 42. Rudolph (Rubeš, Volf), 45. Rubeš (Rudolph, Adamec) – 57. Jindra (Králíček, Tomin).

SESTŘIH: UK Hockey Prague - Riders Univerzita Pardubice 10:1, 5. kolo ULLH

Zbylé zápasy pátého kola Univerzitní ligy ledního hokeje se odehrají v pozdějším termínu, už v pondělí 1. listopadu však startuje kolo šesté!