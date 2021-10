Čtvrté kolo ULLH: Cavaliers poprvé vyhráli, gólové hody v Ústí, Engineers dál stoprocentní

BO Ostrava odjíždí z východních Čech se třemi body

První branka padla hned 64 vteřin po úvodním vhazování! Dominik Bureš přebruslil ostravskou obranu a přesně zakončil, po vstřeleném gólu však narazil na mantinel a s pomocí spoluhráčů odjel na střídačku. Riders vzápětí hráli přesilovou hru, této výhody využil Hejný, který zametl puk do prázdné branky. Hosté skórovali v polovině první periody, Adamczyk našel před brankou volného Jana Bernáta a ten se trefil pod horní tyč. Ostravané o necelou minutu později srovnali, Sysala si dovolil krásnou kličku ve vlastním oslabení! Od vyrovnání měli ze hry více hosté, kteří domácí mužstvo viditelně přehrávali. Pardubičtí využili na začátku druhé třetiny další přesilovou hru, Stolín prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Hráči BO Ostrava však téměř ihned odpověděli, Béreš prokličkoval přes celou ledovou plochu a před brankou našel Adamczyka, který kotouč zasunul do odkryté branky. O několik chvil později se hosté dostali poprvé v utkání do vedení, Kovařík se nejlépe zorientoval v předbrankovém prostoru a zametl puk do sítě. Ve zbytku druhé části byla k vidění hra, která se přelévala z jedné strany na druhou, více ze hry však měli hosté. Ve třetí třetině se přiostřovalo, na obou stranách jsme viděli mnoho ostrých zákroků. Riders se snažili dohnat jednogólové manko, to se jim však nepodařilo, v 58. minutě zvyšoval Marek Kovalski, poté ještě dopravil puk do prázdné branky Viliam Béreš a bylo hotovo.

Riders Univerzita Pardubice – BO Ostrava Vítkovice Steel 3:6 (2:2,1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. Bureš (Bezděk, Muška), 6. Hejný (Maťátko, Obr), 22. Stolín (Muška, Bezděk) – 10. Bernát (Adamczyk, Gřesík), 11. Sysala (Kovalski, Gřesík), 23. Adamczyk (Béreš), 24. Kovařík (Janiczek), 58. Kovalski (Sysala), 59. Béreš.

SESTŘIH: Riders Univerzita Pardubice - BO Ostrava Vítkovice Steel 3:6, 4. kolo ULLH

Masaryčka vyloupila českobudějovické Black Dogs

Hned v úvodu utkání byl k vidění prohřešek hostujícího týmu, přesilovou hru využil přesnou ránou Tomáš Vochozka. Následovala pasáž, kdy se jednotlivé týmy na puku často střídaly. Časem měli ze hry více domácí, v největší šanci byl Dominik Kaisler, kterému nesedla přihrávka a střelu ve dvougólové vedení nepřetavil. Hráči HC MUNI dohrávali na začátku druhé části přesilovou hru, těsně po jejím uplynutí vstřelil Ondřej Háněl vyrovnávací trefu. Útočník hostů se po vyhraném buly procpal před brankoviště a puk uklidil za gólmana Svobodu. Po gólu Brňanů se hra více otevřela a šance se tvořily na obou stranách. Půl minuty před sirénou využil nepřehlednou situaci v brankovišti Kryštof Bednařík, který propálil vše, co měl před sebou. Domácí se ve třetí části pokoušeli o srovnání nepříznivého stavu, střelecké pokusy vykryl gólman Masaryčky. Ani závěrečný tlak při hře bez gólmana k trefě nevedl, a tak si Budějovičtí připisují druhou prohru v řadě.

Black Dogs Budweis – HC MUNI 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Vochozka (Hrůša, Tejko) – 22. Háněl (Štrauch), 40. Bednařík.

SESTŘIH: Black Dogs Budweis - HC MUNI 1:2, 4. kolo ULLH

Přestřelku v Ústí nad Labem zvládli lépe domácí

Velice bohaté utkání na góly i střelecké příležitosti přinesl souboj mezi North Wings a UK Hockey Prague. Utkání začalo poněkud nervózně, hráči obou týmů se dopouštěli několika technických přestupků a hra se hodně kouskovala. První gól padl v šesté minutě, radovali se domácí po trefě Gottfrieda. Vyrovnávací branka padla po přečíslení, které vyřešil pražský hráč Glitt. Do konce první periody jsme následně viděli více šancí Pražanů, ti ale svou herní převahu v gól nepřetavili. V úvodu druhé části padly hned tři branky. Nejdříve poslal UK Hockey do vedení Bořík, vzápětí srovnal domácí Brandner, o pár vteřin později si vzali hosté vedení zpět, trefoval se Rubeš. Další změna ve skoré přišla ve 31. minutě, Volf zvyšoval náskok Karlovky. Domácí však po chvíli odpověděli, Bartoš překonal střelou mezi betony pražského gólmana. To ale nebylo v druhé třetině vše, po nepřehledné situaci v brankovišti domácích se puk dostal za brankovou čáru vteřinu před vypršením času. North Wings se díky dvěma slepeným gólům podařilo na začátku třetí části vyrovnat, úspěšnými střelci byli Bartoš a Sajdl. Druhý jmenovaný měl v dalším průběhu hry několik dobrých střeleckých pozic, puk za záda hostujícího gólmana dostal až po povedené kombinaci v přečíslení. Hráči z Karlovky rychle odpověděli a ve 48. minutě byl stav utkání 6:6. Následně přišla pasáž, kdy se hrálo nahoru dolů, poslední branku v utkání si připsal do statistik Famill Amirov, který prostřelil pražského gólmana mezi betony. Hráči z Prahy se nedokázali ve zbylých dvou a půl minutách gólově prosadit, North Wings si tak připisují druhou výhru v řadě.

HC NORTH WINGS Ústí nad Labem – UK Hockey Prague 7:6 (1:1, 2:4, 4:1)

Branky a nahrávky: 7. Gottfried (Šebesta, Bartoš), 23. Brandner (Sajdl, Dytrych), 39. Bartoš (Jarý, Šebesta), 42. Bartoš (Jarý, Gottfried), 43. Sajdl (Brandner), 47. Sajdl (Brandner, Šimanovský), 58. Amirov (Petržilka, Jindra) – 13. Glitta (Piskač, Klinger), 22. Bořík (Jindra, Dlabola), 25. Rubeš (Čmejla, Bečka), 31. Volf (Bořík, Klinger), 40. Glitta (Klinger, Piskač), 48. Jindra (Klinger, Bečka).

SESTŘIH: HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - UK Hockey Prague 7:6, 4. kolo ULLH

Cavaliers si připisují první výhru! Hattrick Roseckého hostům k výhře nepomohl

Další utkání čtvrtého kola se odehrálo na Zimním stadionu v Kuřimi, kde své domácí zápasy sehrávají Cavaliers, tentokrát přijela Olomouc. Domácí zažili skvělý vstup do utkání, po 47 vteřinách hry se radoval Vojtěch Pernický, který vystřelil zpoza branky a kotouč se odrazil od betonů gólmana přímo do klece. Hosté rychle srovnali, David Rosecký projel kavalírskou obranou jako nůž máslem, obkroužil branku a z otočky skóroval. V šestnácté minutě se hosté dostali po krásné akci do vedení. Palička nahrál zadovkou Pěchovi, který našel před brankou volného Roseckého, který trefil přesně. Pár chvil po začátku druhé periody se radovali hráči VUT, povedený protiútok dopadl úspěšně díky trefě Ondřeje Dlouhého. Domácí se na ledové ploše stali aktivnějším celkem a měli pár dobrých šancí k tomu, aby si vzali své vedení zpět, to se ale nepodařilo. Naopak na začátku třetí části zkompletoval olomoucký útočník David Rosecký hattrick. Vedení se u hráčů z Univerzity Palackého dlouho neohřálo, Jan Hasoň překonal bekhendem na dva pokusy hostujícího gólmana a v Kuřimi se začínalo od znovu. V padesáté minutě slavili domácí, Lukáš Kaukič přesně zacílil za záda brankaře Šoustala. Olomoučtí se následně snažili dopracovat k vyrovnávací brance, ale ani přesilová hra, ani závěrečný nápor v šesti k trefě nevedl. Cavaliers si tak připisují první vítězství sezóny!

VUT Cavaliers Brno – HC Univerzita Palackého v Olomouci 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Pernický (Plitko, Kaukič), 23. Dlouhý (Kaukič), 44. Hasoň (Gombarčík, Zemánek), 50. Kaukič (Lašák, Sedláček) – 4. Rosecký (Pěcha, Šoustal), 16. Rosecký (Pěcha, Palička), 42. Rosecký (Palička).

SESTŘIH: VUT Cavaliers Brno - HC Univerzita Palackého v Olomouci 4:3, 4. kolo

Čtyři zápasy, čtyři výhry, dvanáct bodů – Engineers dále kralují

Engineers se na Zimním stadionu Hvězda utkali s plzeňskými Akademiky. Úvodní třetina nabídla několik zajímavých šancí, aktivnějšími byli domácí, ale hosté se velmi dobře bránili. V přesilové hře vystřelil od modré čáry plzeňský Štěpán Říha a hosté byli ve vedení. Možnost vyrovnat nevyužil domácí útočník Tomáš Březina, který uháněl sám proti gólmanovi Plzně, ten šanci zneškodnil. Pražanů byl ve druhé třetině plný led, díky své aktivitě ve 26. minutě slavili vyrovnávací branku, Miroslav Tvrdoň obdržel přesnou přihrávku a ránou jako z děla překonal brankaře Černého. Domácí se u kotouče drželi mnohem častěji, to vedlo k další brance pražských hráčů, v poslední minutě prostřední části překonal Jan Bečvář maskovaného muže, který strážil branku hostů. Ve třetí periodě měli Plzeňští na vyrovnání mnoho příležitostí, ani jedna přesilová hra však nebyla využita, právě naopak, Engineers hráli svá oslabení velmi svědomitě a vypracovali si v nich spoustu šancí, v jedné z nich byl faulován David Blažek a ten následně proměnil trestné střílení. O pár chvil později si Pražané ve vlastní přesilovce vytvořili kvalitní tlak, ten vedl ke gólu Jana Raitermana. Závěr zápasu si domácí pohlídali a připsali si čtvrtou výhru v řadě, jsou tak jediným neporaženým týmem ligy.

Engineers Prague – Akademici Plzeň 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 26. Tvrdoň (Klement, Najman), 40. Bečvář (Dani, Vaňous), 45. Blažek, 53. Raiterman (Fabiánek) – 16. Říha (Soukup).

Zápasy pátého kola jsou na programu od pondělí 25. října, kromě těchto utkání se bude ve středu 27. října konat i Bitva o Plzeň mezi Západočeskou univerzitou a Lékařskou fakultou.