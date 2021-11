Pražské týmy v čele Univerzitní ligy, North Wings loupili v Pardubicích

Minule desítku dali, tentokrát ji dostali. Řeč je o hokejistech z Olomouce

Osmé kolo začalo zápasem mezi Českými Budějovicemi a Olomoucí. Již od úvodních vteřin byli u puku především domácí hokejisté. Vstřelit úvodní gól utkání se jim však podařilo až téměř v polovině první části, radoval se Prášek. Na rozdíl dvou branek zvyšoval Tejko, který obdržel přesný pas a nemýlil se. Olomoučtí měli ve zbytku periody pár šancí, gólem však neskončila ani jedna z nich. Budějovičtí hokejisté spustili ve druhé třetině brankostroj. Nejdříve se dostal Prášek do samostatného úniku, který dokázal naplno využít. O chvíli později se situace opakovala, stejný hráč proměnil únik v branku a slavil hattrick! Vojtěch Šuhaj trefil z velkého úhlu přesně a vyhnal hostujícího gólmana Novotného na střídačku. Šoustal inkasoval už po dvou minutách, co se dostal do branky, nutno dodat, že s dorážkou Jakuba Šuhaje nemohl nic dělat. Další branku hráčů z Budějovic si připsal Rolínek, který přesnou trefou k tyči překonal olomouckého gólmana. Gólový koncert pokračoval i ve třetí části, domácí Vochozka střílel z první přesně do klece. V 55. minutě se budějovický Šafář dostal do výborné pozice, ze které neměl problém zakončit. Univerzita Palackého vstřelila alespoň čestný gól, Cach našel mezeru mezi betony Svobody a překazil mu naději na čisté konto. Domácí Kronus rozvlnil síťku za zády Šoustala a zaokrouhlil gólový účet Black Dogs na deset gólů. Skvělý výkon předvedl v utkání Lukáš Prášek, který zapsal hned pět kanadských bodů!

Black Dogs Budweis – HC Univerzita Palackého v Olomouci 10:1 (2:0, 5:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 10. Prášek, 12. Tejko (Vochozka), 26. Prášek (Vochozka), 27. Prášek (Kronus), 32. V. Šuhaj (J. Šuhaj), 34. J. Šuhaj (Vochozka), 36. Rolínek (Prášek), 49. Vochozka (Dančišin, Tejko), 55. Šafář (Bouška), 59. Kronus (Prášek, Rolínek) – 56. Cach (Palička).

SESTŘIH: Black Dogs Budweis - HC Univerzita Palackého v Olomouci 10:1, 8. kolo ULLH

Hráči North Wings si do Pardubic dolétli pro tři body

Už od úvodu utkání byla vidět krátkodobá převaha domácích, dokonce bylo nařízeno trestné střílení po faulu na pardubického kapitána, Bureš však tuto možnost nevyužil. Od té chvíle létali po ledové ploše s pukem na holi převážně North Wings. Severočeši si vypracovávali slušné šance, které zůstaly nevyužity. Pardubičtí občas podnikli výpad do útočného pásma, ten ale vždy zlikvidoval Skokan. Druhá třetina už byla gólově veselejší. Hostující Petžílka prolomil střelecké trápení svého celku, když využil přesilovou hru. Po první brance se hra domácích úplně sesypala. Druhá branka hostů padla ze samostatného úniku, na svědomí ji měl Jindra. V obdobné situaci se po chvilce objevil Bartoš, který zvyšoval náskok ústeckých hokejistů. Riders nabízeli hostům početní převahu velmi často, toho využil Mišikovič, který propálil vše, co mu stálo v cestě. A to nebylo vše, pardubická obrana si zapomněla ohlídat Jindru, který se z bezprostřední blízkosti nemýlil. V závěru druhé části se hosté hnali ve třech sami na domácího gólmana, ten z frustrace radši vyhodil branku z pozice. Nařízené trestné střílení nebylo využito, a tím skončila druhá část utkání. Do poslední dvacetiminutovky vstoupili lépe domácí, důvodem byl především pohodlný polštář hostujícího týmu. V 52. minutě došlo po nešťastné srážce v brankovišti k výměně domácího gólmana, branku se vydal střežit Novotný. Po necelé minutě přivítal brankáře Východočechů Straka, který vyslal tvrdou ránu od modré čáry, ta zapadla za Novotného. Střelecký účet Pardubic otevřel Hejný, který po vhazování ukořistil puk a vstřelil jej do klece hostů. Druhý domácí gól obstaral Šrámek, který mířil nad lapačku Skokana. Poslední trefu utkání měli na svědomí hokejisté North Wings, Dytrych se ocitl před brankou a bekhendem uklízel kotouč za záda domácího gólmana. Severočeši pokračují ve slušných výkonech a v tabulce ULLH jsou aktuálně na pěkné třetí pozici, Východočeši jsou sedmí.

Riders Univerzita Pardubice – HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 2:7 (0:0, 0:5, 2:2)

Branky a nahrávky: 53. Hejný, 54. Šrámek (Faltys, Stolín) – 25. Petržílka (Kuchař, Jindra), 28. Jindra (Straka), 29. Bartoš (Jarý, Miškovič), 38. Miškovič (Sajdl), 40. Jindra (Kuchař, Petržílka), 52. Straka (Jarý, Janoušek), 57. Dytrych (Sajdl).

SESTŘIH: Riders Univerzita Pardubice - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 2:7, 8. kolo ULLH

České derby pro UK Hockey Prague

V rámci předehrávky jedenáctého kola se v Ostravě odehrálo České derby mezi BO Ostrava a UK Hockey Prague. V úvodní části první třetiny měli více ze hry Pražané, avšak žádná z šancí gólem neskončila. Toho využili domácí, kteří otevřeli skóre zápasu ve 14. minutě. Adamczyk našel před brankou Ševěčka, který uklidil puk za záda Balouna. Zanedlouho obdržel kvalitní přihrávku Kovalski, který se prosadil mezi betony hostujícího gólmana. Tři vteřiny před koncem úvodní dvacetiminutovky vypálil hostující Škoda od mantinelu, tato rána si našla cestu až do pravého růžku ostravské branky. Druhá perioda byla převážně v režii hráčů Karlovky. Pražané využili hned zkraje přesilovou hru, Piskač se zakončením do poloprázdné branky neměl sebemenší problém. Dva hráči UK Hockey se dostali do úniku, který proměnili ve vstřelený gól, Martínek střílel mezi betony a puk se štěstím propadl do klece. Domácí měli také své šance, ale všechny pokryl Baloun či je zlikvidovala pražská obrana. Do třetí části vstupovali domácí s jednogólovou ztrátou, ta se postupem času zvětšovala. Rudolph střílel na Šinedlku, tomu puk poskakoval na výstroji a dopadl až za brankovou čáru. O dvě minuty později se o slovo přihlásil nejlepší střelec Pražanů Glitta, na gólmana vyslal puk díky svižné střele zápěstím a v Ostravě odbila pátá. Domácí se radovali v 52. minutě, Pawliczek dokázal dopravit kotouč do branky celku z hlavního města. Následně přišla série několika vyloučení na straně ostravských hokejistů, ti tak utkání zdramatizovat nedokázali a hráči UK Hockey si připsali cenné body do tabulky.

BO Ostrava Vítkovice Steel – UK Hockey Prague 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 14. Šěvěčěk (Gelnar, Adamczyk), 18. Kovalski (Sysala, Gelnar), 52. Pawliczek (Béreš) – 20. Škoda (Dlabola, Martínek), 24. Piskač (Čmejla, Jindra), 29. Martínek (Škoda), 44. Rudolph (Síla), 46. Glitta (Velas, Síla).

SESTŘIH: BO Ostrava Vítkovice Steel - UK Hockey Prague 3:5, 11. kolo ULLH

Druhý zápas ve dvou dnech? Pro hráče Karlovky žádný problém

Tým Univerzity Karlovy se vydal na západ Čech, kde je přivítali Akademici. Hned od samotného úvodu šlo o atraktivní podívanou, dobré příležitosti byly na obou stranách ledové plochy. V oslabení se vydal na návštěvu do útočného pásma Malý, který dokázal uklidit puk přesně k tyči a poslal Akademiky do vedení. Domácí se však neradovali dlouho, Martínek se prodral před branku Štěkra, ten zakončení pokryl, ale na dorážku Velase byl krátký. Ve druhé periodě se hra přelévala ze strany na stranu. K vidění bylo mnoho přesilových her, hráči z Prahy se dokonce chvíli bránili pouze ve třech. I přes tyto příležitosti se skóre nezměnilo a do třetí dvacetiminutovky se celky vydaly za nerozhodného stavu. Tým UK nabídl domácím další přesilovky, druhá z nich byla dokonce pětiminutová. Plzeňští však i přes velký tlak puk do branky dopravit nedokázali. Po uplynutí trestu se Pražané dostali do útoku, Dlabola si vyjel do mezikruží a kotouč poslal za záda domácího gólmana. Zanedlouho se hráči UK dostali do dvoubrankového vedení, Síla bez milosti propálil Štěkra. Akademici se však ještě nevzdávali, Reitspies dorazil kotouč za Nováka. V závěrečném náporu v šesti domácí nic nevymysleli a Martínek pečetil výhru hostů z Prahy. Hráči UK Hockey Prague se bodově dotáhli na vedoucí Engineers.

Akademici Plzeň – UK Hockey Prague 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 14. Malý (Šucha, Šperl), 55. Reitspies (Švec) – 18. Velas (Martínek), 53. Dlabola (Martínek), 54. Síla (Glitta), 60. Martínek (Škoda).

SESTŘIH: Akademici Plzeň - UK Hockey Prague 2:4, 8. kolo ULLH

Engineers si poradili s Cavaliers, nadělili půltucet gólů

V první třetině zápasu mezi Pražany a Brňany se hrálo většinu času pouze na branku hostujícího Buriana, kterého domácí celek hodně zaměstnával. Hráči VUT měli pramálo šancí, ale jejich nebezpečnost byla poměrně vysoká, žádná však za gólmanem Mannem neskončila. Jako první udeřili domácí hokejisté, v oslabení našel Blažek Bečváře, který si připsal již sedmou trefu v sezoně. Následující pasáž zápasu byla nahoru dolů, od 34. minuty řádili střelecky Engineers. Chlouba dostal přihrávku před branku a puk zametl za záda gólmana z Brna. Lukáš Vopat uspěl střelou bleskově po vhazování. Před koncem druhé části inkasoval Burian počtvrté, Blažek skvěle zužitkoval protiútok. Ve třetí třetině byly příležitosti na skórování na obou stranách. Střelecký účet hostů otevřel gólem v oslabení Říčka, který prostřelil Manna. Z trestného střílení mohl dát druhý gól Kavalírů Dlouhý, ten však při pokusu o Forsbergovu kličku neuspěl. A tak pokračovali v gólové show domácí, nejdříve se při signalizované výhodě trefil Bečvář, o chvíli později ukončil střelecký účet zápasu pražský hráč Tvrdoň. Engineers potvrdili roli favorita a dále se vyhřívají na první příčce v tabulce ULLH.

Engineers Prague – VUT Cavaliers Brno 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 23. Bečvář (Blažek, Šonský), 34. Chlouba (Josefus, Dani), 37. Vopat (Adamec), 40. Blažek (Bečvář, Matějka), 55. Bečvář (Šonský, Matějka), 57. Tvrdoň (Bečvář) – 52. Říčka (Hasoň, Běhal).