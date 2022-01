Ve dvanáctém kole ULLH proběhlo střídání stráží v čele tabulky

Vánoce jsou pryč a zkouškové období se pomalu chýlí ke konci. To znamená jediné, Univerzitní liga ledního hokeje je zpět! V uplynulém týdnu odehrálo osm týmů zápasy dvanáctého kola. V Ostravě se dařilo hostům, kteří si odvezli tři body. V Pardubicích dominovali domácí Riders, North Wings přetlačili Akademiky po nájezdech. UK Hockey Prague si odvezli z Moravy tři body a vyšvihli se do čela ligy.

Velká kanonáda v Ostravě, Olomoučtí nadělili osmičku

První zápas ULLH se po měsíční pauze odehrál v RT Torax Aréně, kde se střetli domácí BO Ostrava s hokejisty z Olomouce. Do vedení šli domácí zásluhou Kovalskiho, který se trefil po výborné akci v přečíslení v oslabení. Poté už se dlouho hráči z Ostravy ze vstřelené branky neradovali. Otěže zápasu převzali do svých rukou hosté z Olomouce. Úspěšnou akci v útočném pásmu zakončoval Rimmel, následně Cach našel osamoceného Paličku, který poslal Hanáky do vedení. Hosté zvyšovali svůj náskok i ve druhé třetině, přesnou přihrávku přes osu hřiště zužitkoval Rimmel, dále se trefil Rosecký, který byl důrazný před brankou. Gólem pohrozili také domácí hokejisté, Sysala tečoval střelu od modré přímo do branky. Třetí periodu opanovali Olomoučtí, kteří v tomto úseku hry vstřelili hned čtyři branky. Nejprve využil chyby domácích Krejčiřík, další trefu přidal Cach. Ostravané kupili další chyby, kterých využil Krejčiřík, který nepřesnosti domácích přetavil ve dva góly, kterými dovršil hattrick a uzavřel skóre zápasu.

BO Ostrava Vítkovice Steel – HC Univerzita Palackého v Olomouci 2:8 (1:2, 1:2, 0:4)

Branky a nahrávky: 10. Kovalski (Sysala), 37. Sysala (Béreš) – 14. Rimmel (Krejčiřík, Kropáč), 15. Palička (Cach, Zmeškal), 32. Rimmel (Krejčiřík, Skopal), 34. Rosecký (Rimmel, Kuchař), 43. Krejčiřík (Skopal), 46. Cach (Rosecký, Janků), 51. Krejčiřík (Kropáč), 54. Krejčiřík.

SESTŘIH: BO Ostrava Vítkovice Steel - HC Univerzita Palackého v Olomouci 2:8, 12. kolo ULLH

Riders zaskočili na domácím ledě favorita z Brna

Do pardubické Enteria areny dorazili hráči HC MUNI. Pro domácí se rozhodně nejedná o oblíbené soupeře. Co se týče přípravy před sezonou, dostali hráči s koněm na hrudi od Brňanů desítku, v ULLH spolu sehráli utkání třetího kola, které Riders také prohráli. Pardubičtí tak měli motivaci jasnou: zapsat si první výhru proti neoblíbenému soupeři a získat body do tabulky. Větší šance měli zkraje utkání hosté, ale zbrzdilo je vyloučení v deváté minutě. Jakub Muška nahodil od modré čáry, a nakonec se radoval z gólu. Náskok domácích zvyšoval Daniel Králíček, který tečoval nahození kapitána Vacka. Hráči z Brna měli na začátku druhé části dobré šance, ale do tříbrankového trháku utekli hráči Riders, branku si připsal do statistik Maťátko. Do třiceti vteřin zvyšovali domácí už na 4:0, Bezděk proměnil tutovku, kterou mu nabídl hostující Bláha. Na listinu střelců se nakonec zapsali v polovině utkání hosté, Pavel stál na konci povedené akce. Pardubice si však čtyřbrankové vedení vzaly rychle zpět. Marek Ladman měl na brankovišti jednoduchou práci. Alespoň třetí část opanovali hráči Masaryčky, gólově se prosadili Račický a Kadlic, kteří alespoň trochu vylepšili skóre. Tři body ale zůstaly v Pardubicích a Riders aktuálně drží osmé místo, na které dotírají hráči z Olomouce, o poslední pozici zaručující playoff to bude ještě boj.

Riders Univerzita Pardubice – HC MUNI 5:3 (2:0, 3:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 10. Muška (Bezděk), 17. Králíček (Vacek, Muška), 28. Maťátko (Stolín), 29. Bezděk (Maršík), 34. Ladman (Bezděk, Lenoch) – 31. Pavel (Grman, Tomaník), 43. Račický (Ivičič), 46. Kadlic (Tomaník, Mokrohajský).

SESTŘIH: Riders Univerzita Pardubice - HC MUNI 5:3, 12. kolo ULLH

North Wings proti Akademikům opět vyhráli, tentokrát až na nájezdy

Výbornou bilancí proti Akademikům se mohou pyšnit North Wings. V rámci přípravy západočeského soupeře porazili hned třikrát. V lize navázali na vítěznou vlnu z příprav, kdy ve třetím kole Akademiky zdolali 4:1 a nyní si Severočeši připsali další cenný skalp a body do tabulky. Výhra se přitom nerodila vůbec jednoduše, hosté šli do vedení v deváté minutě po přesné trefě Kaluse. Severočeši se prosadili až ve druhé třetině, Jakub Jaroš srovnal ránou pod víko. Rychlá odpověď hráčů z Plzně přišla v přesilovce pět na tři, kdy se ve skrumáži před brankou nejlépe zorientoval Vít Reitspies. Domácí srovnali díky samostatnému úniku Miroslava Straky, který trefil škvíru mezi betony. Ani ne minutu po něm si gólovou trefu připsal Patrik Balcar, který prostřelil Štekra ránou od modré. Srovnávací branku si připsal Jan Šperl. Ve třetí periodě se skóre neposunulo, i když bylo domácím nabídnuto trestné střílení, které Jarý neproměnil. Ke konci základní hrací doby hráli hosté přesilovou hru a gólman Gerstner zářil kvalitními zákroky. Utkání dospělo až do nájezdů, kde byl jediným úspěšným exekutorem nájezdu Martin Kuchař, který nevymýšlel nic složitého, vypálil a jeho tým se radoval ze zisku bonusového bodu.

HC NORTH WINGS Ústí nad Labem – Akademici Plzeň 4:3sn (0:1, 3:2, 0:0 – 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 22. Jaroš (Sajdl), 28. Straka (Brandner), 29. Balcar (Kuchař, Petřžílka), rozh. náj. Kuchař – 9. Kalus (Princl), 23. Reitspies (Fořt, Malý), 34. Šperl (Říha).

SESTŘIH: HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - Akademici Plzeň 4:3sn, 12. kolo ULLH

Pražané odjíždí ze zápasu proti Cavaliers jako vládci ULLH

Vzájemná bilance před utkáním jasně hovořila pro hostující celek, který vyhrál všechny čtyři zápasy proti Cavs. Povedený začátek zápasu v podání domácích zkazil brejk Martínka, který Pražany dostal velice rychle do vedení. Brňané byli velmi aktivní, ale ke vstřelené brance žádná situace nevedla. Ve druhé části zvyšovali ve prospěch hostů Velas a Čmejla. Hráči VUT se radovali z branky ve 31. minutě díky trefě Dlouhého, jejich gólová radost trvala však ani ne dvě minuty, na druhé straně kluziště se trefil Hakl. Pátá odbila díky Čmejlovi, který překonal bezmocného Buriana v brance Brna. V poslední dvacetiminutovce se o slovo nejdříve přihlásili domácí, Říčka předvedl pěknou bekhendovou střelu. Šestý gól v síti Cavaliers měl na svědomí Rudolph a poslední branku zápasu zařídil trefou do růžku Velas.

VUT Cavaliers Brno – UK Hockey Prague 2:7 (0:1, 1:4, 1:2)

Branky a nahrávky: 31. Dlouhý (Kaukič, Hasoň), 48. Říčka (Gombarčík) – 2. Martínek (Piskač), 24. Velas (Piskač), 27. Čmejla (Dlabola), 32. Hakl (Glitta), 36. Čmejla (Velas, Piskač), 56. Rudolph (Velas, Novák M.), 60. Velas (Piskač, Hakl).

SESTŘIH: VUT Cavaliers Brno - UK Hockey Prague 2:7, 12. kolo ULLH

Univerzitní liga ledního hokeje pokračuje již v pondělí 24. ledna, kdy otevřeme brány třináctého kola.