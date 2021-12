ULLH před vánoční pauzou: Střídání stráží v čele a postupný vzestup Masaryčky

Hráči HC MUNI bodovali potřetí v řadě

North Wings přivítali na domácím ledě HC MUNI. Hráči z Ústí nad Labem vstoupili do utkání aktivněji, ale ani jedna z velkých šancí v síti Holuba neskončila. Naopak. Hosté se dostali brzy do vedení, Adam Strakoš si vylepšil střelecký úhel a puk poslal za záda Skokana. Tato branka Brňany nakopla, hosté postupně přebírali otěže zápasu a domácí se spíše bránili. Hráči HC MUNI zvýšili svůj gólový náskok hned v úvodu druhé části, Mokrohajský dostal parádní přihrávku a v zakončení nezaváhal. Domácí zanedlouho snížili, Bartoš dostal trochu času a prostoru, vypálil a puk dolétl až do sítě. Následně využili hosté signalizovanou výhodu, kapitán Štrauch se dobře zorientoval v brankovišti a kotouč zasunul za bezmocného Skokana. A tlak Masaryčky i nadále sílil, kapitán René Štrauch tečoval bombu z kruhu a hosté opět vstřelili gól v signalizované výhodě. V závěru druhé dvacetiminutovky měli North Wings přesilovou hru pět na tři, kterou však využít nedokázali. Domácí se po delší době zapsali mezi střelce, Janoušek se vydal do samostatného úniku a v přímém souboji s gólmanem předvedl krásnou bekhendovou kličku. Hráči North Wings se snažili přiblížit, ale pokusy troskotaly na brněnské obraně či gólmanu Holubovi. Naopak hostující Mokrohajský překvapil všechny přítomné na ledové ploše, když lehce změnil směr bruslení a mezi třemi domácími hráči vystřelil, puk dolétl až do branky. V posledních vteřinách ještě kosmeticky upravil domácí Jan Jindra na konečných 3:5.

HC NORTH WINGS Ústí nad Labem – HC MUNI (0:1, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 26. Bartoš (Balcar), 45. Janoušek (Amirov), 60. Jindra (Kuchař) – 7. Strakoš, 21. Mokrohajský (Kadlic, Tomaník), 34. Štrauch (Kučera), 38. Štrauch (Mokrohajský, Tomaník), 56. Mokrohajský (Kučera).

SESTŘIH: HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - HC MUNI 3:5, 10. kolo ULLH

Střídání v čele tabulky ULLH! Black Dogs zvládli bitvu o Eden lépe

Atraktivní podívanou nabídla předehrávka 12. kola Univerzitní ligy ledního hokeje, v pražském Edenu se konalo utkání mezi Engineers a Black Dogs. Už od samotného začátku byla vidět kupa šancí, ve druhé minutě vyslal domácí do vedení bek Vobořil, který vyslal překvapivou střelu téměř od modré. Hosté však do minuty srovnali, v přesilovce se prosadil Bahula. V dalším průběhu první části už branka nepadla, ale hra byla aktivní z obou stran a šance vyrovnané, žádná však nebyla přetavena ve vedení. Do druhé třetiny vstoupili lépe hosté, což se promítlo na tabuli s průběžným skóre, Krtek našel v brankovišti Grauera, který kotouč tečoval přesně za záda strážce domácí svatyně, Horáka. A hosté odskočili Inženýrům ještě dál, na konci přesilovkové kombinace stál Tintěra, který puk zametl do odkryté klece. Budějovičtí tedy vstupovali do třetí periody s dvoubrankovým náskokem. Na začátku třetí dvacetiminutovky mohli Black Dogs ještě více odskočit, ale Prokop ani Tejko své pokusy za záda domácích neprocedili. Deset minut před sirénou se prosadil domácí Vaňous a drama bylo na světě. Pár vteřin na to se Engineers radovali znovu, Najman skóroval backhandem. Do konce základní hrací doby se skóre nezměnilo, a tak bylo jasné, že si týmy body rozdělí. O bod navíc se rozhodlo v prodloužení, hostující Jonáš Kronus vyjel z rohu před branku a bekhendem překonal se štěstím pražského brankáře.

Engineers Prague – Black Dogs Budweis 3:4pp (1:1, 0:2, 2:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Vobořil (Blažek, Matějka), 50. Vaňous (Dani, Burda), 53. Matouš Najman (Skalík, Březina) – 3. Bahula (D. Svoboda, Tejko), 25. Grauer (Krtek, Šafář), 32. Tintěra (Tejko, D. Svoboda), 65. Kronus.

Tak, to byl souhrn posledních zápasů ULLH před pauzou. Další utkání jsou na programu v týdnu od 17. ledna, kdy se bude pokračovat dvanáctým kolem.