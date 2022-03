Varaďu vábí švýcarský klub s českou stopou. Marha: S trenéry se nemažou

V domácím hokejovém zákulisí se o tom začíná mluvit čím dál víc nahlas. Stopy prý vedou do západní frankofonní části luxusní země, do města při severním břehu Ženevského jezera. Hotová pohádka. Ne tak zcela v tamním hokejovém klubu, který by chtěl výš. Výrazně výš.

Ze všech možných stran se jedná o vysoce choulostivou a patřičně utajovanou záležitost. Lausanne má svého trenéra, rodáka z Montrealu se švýcarským pasem Johna Fusta, jenž v klubu funguje na různých pozicích od února 2017. A Varaďovi se blíží finále poslední sezony u Ocelářů, s nimiž by se rád rozloučil mistrovskou korunovací.

Ovšem jak už bylo zmíněno, za extraligovou oponou se o spojení Varaďa-Lausanne hovoří. Jeden nejmenovaný hráčský agent včera informoval,