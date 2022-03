Základní část ULLH mocně finišuje! Co nás čeká nyní?

Co se bude v Univerzitní lize ledního hokeje dít v následujících hodinách? Čeká nás poslední utkání v rámci základní části, rozloučíme se tak pro letošní ročník s kluby VUT Cavaliers Brno a Riders Univerzita Pardubice, před kterými se brány play off zavřely. Následně proběhne tisková konference, její součástí bude los play off a představení trofeje pro vítěze.

V rámci základní části Univerzitní ligy ledního hokeje zbývá odehrát pouze jediné utkání, bude se navíc jednat o velice vypjatý a prestižní souboj. V rámci dohrávky 5. kola se střetnou hráči HC MUNI proti VUT Cavaliers, v Rondu se uskuteční Hokejový souboj univerzit, který najde nového vládce Brna! Utkání je na programu v úterý 8. 3. 2022 v 19 hodin, kdo nestihne dorazit přímo na zimák může zápas najít na iVysílání České televize či na HbbTV. Masarykova Univerzita bojuje o lepší pozici do play off, po případné výhře mohou domácí poskočit na čtvrtou příčku. VUT se do play off letos nepodívají, ale určitě nebudou chtít dát svému rivalovi body do tabulky zadarmo.

Brno uvidí souboj univerzit • Foto ULLH

Po utkání v brněnské Winning Group Areně bude následovat tisková konference před play off. Hlavním důvodem tiskovky budou #ULLHPlayoffPicks, jedná se o výběr dvojic do vyřazovacích bojů. Formát bude následovný: kluby na první, druhé a třetí pozici si vyberou svého soupeře do play off, a to z týmů, které se umístily na 5.–8. pozici. Na čtvrtý celek po základní části soupeř zbude. Týmy, které se umístily na prvních čtyřech místech budou mít pro začátek výhodu domácího prostředí. Pro postup ze čtvrtfinále a semifinále potřebuje tým proti svému soupeři získat dvě výhry. Finálová série se odehraje na tři vítězná utkání. Jako první tedy budou vybírat UK Hockey Prague, kteří v minulém týdnu zvedli nad hlavu pohár ČAUS pro vítěze základní části.

V play off se bude bojovat o jinou trofej, kluby se budou snažit získat do svého držení Pohár Jana Palacha. Autorem designu poháru je Michal Merxbauer. Podstavec trofeje by měl připomínat Palachovo náměstí v Praze. Na něm je umístěn skleněný prvek a ze středu pak míří vzhůru hrana podobná té, co se nachází v domě Jana Palacha. „V poháru je ukryta spousta symboliky. Měří 89 centimetrů, což odkazuje na rok, kdy zafungoval Palachův odkaz. Vnitřek poháru je černý, záměrně, protože má symbolizovat oheň svobody, který v poháru plane. Celé torzo poháru je vlastně jedna velká pochodeň,” doplňuje autor detaily, kterých si člověk na první dobrou nevšimne. Pohár bude historicky poprvé předán v dubnu 2022.