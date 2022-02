Super Mario baví univerzitní hokej nejen na ledě: Jde hlavně o zábavu

Marek Princl začínal s hokejem v Třemošné, kde působil do čtvrté třídy a na tyto časy vzpomíná jen v dobrém, přece jen ho tam naučili všechny základy. Poté se přesunul do plzeňské Škodovky.

„Na tohle období se snažím vzpomínat jenom v dobrém a všechny špatné vzpomínky vytěsnit. Musím říct, že jsme byli vždycky skvělá parta, našel jsem si tam hodně kamarádů. A největšími zážitky jsou kromě společných odehraných zápasů hlavně věci z kabiny, kdy jsme jako mladí hodně vyváděli,“ vyprávěl Princl. Kromě štace v Plzní se pohyboval i v druholigových Klatovech, kde získával zkušenosti s dospělým hokejem.

Princlovy výkony zaujaly i trenéry národního týmu, kteří jej povolali do mládežnické reprezentace. V prosinci roku 2019 se dokonce plzeňský hokejista vydal s devatenáctkou do Kanady na prestižní World Junior A Challenge. „Pro mě byl turnaj v Kanadě asi vrchol kariéry. Už od malička nebyl přímo můj cíl hrát za A tým, ale mým cílem bylo obléknout reprezentační dres a reprezentovat svou zemi, což se mi teda nakonec povedlo až v devatenáctkách, ale jsem za to hodně rád,“ řekl s úsměvem.

Kromě skvělého pocitu z obléknutí reprezentačního však Marek viděl i poněkud krutou realitu. „Na druhou stranu mi tento turnaj otevřel trošku oči. Viděl jsem, že to s hokejem asi nevypadá úplně dobře, když jsem viděl kluky z Kanady, co na ledě předvádí, a to přijeli s rezervním výběrem. Turnaj mi ukázal, že to s mou profesionální kariérou nevypadá úplně nejlíp, tam se to zlomilo, začal jsem se věnovat víc studiu a hokej jsem nebral jako prioritu,“ prozradil.

Vinou pandemie koronaviru a předčasnému zrušení všech neprofesionálních soutěží odehrál „Mário“ v minulé sezoně pouhá čtyři utkání ve třetí nejvyšší soutěži. Poté se rozhodl výstroj pověsit na hřebík a skončil s hokejovou kariérou. Tento konec však trval pouze chvíli. „Po tom, co jsem skončil se mi ozvali trenéři Akademiků. Já jsem byl ze začátku skeptický, moc se mi do toho nechtělo, už jsem ztratil chuť do hokeje, ale oni mi slíbili, že mi ji vrátí. Takže jsem se nechal zlákat a začal jsem hrát v Akademicích a zatím toho rozhodnutí nelituju,“ vysvětlil Princl svůj comeback.

Šikovný útočník se ukázal ve výborném světle už během přípravného Tipsport UNI CUPU, kde se v utkání proti Riders zaskvěl hned čtyřmi kanadskými body. V sezoně však jeho forma ani výkony Akademiků nejsou nejlepší, což ví i sám hráč.

„Naše týmové výkony nejsou úplně ideální. Máme výkyvy, kdy se silnými soupeři dokážeme vyhrát a se slabšími prohrajeme, přičítám to tomu, že před sezonou přišlo spoustu nových kluků včetně mě. Ale všechno to teprve ladíme, abychom byli ready do playoff. Co se mých osobních výkonů týče, no, čekal jsem, že budu hvězda, ale zatím je to silnej průměr, takže to nehodnotím úplně kladně. Ale doufám, že to bude lepší a já i tým se zvedneme,“ věří Princl.

Po posledních utkáních se z Marka stala ústřední hvězda na všech sociálních sítích Akademiků. Především poté, co zdemoloval pražské Inženýry pěti body. „Jediný, co chci, tak už se chci hokejem jen bavit, chci udělat dobrou show pro lidi, pro moje spoluhráče, abychom se všichni těšili na ten zimák a měli jsme z toho srandu,“ reagoval hráč Akademiků.

„Tím stylem vedu i rozhovory, je to čistá komedie a pobavení, i když to samozřejmě pro někoho může znít urážlivě, já nejsem extrémně korektní a snažím se říct, co si myslím a jak to cítím. Mělo by především jít o zábavu a tu se snažím v Plzni dělat a doufám, že to baví i ostatní univerzitní týmy, když teda zrovna nehrají proti nám a nejdu na rozhovor já,“ směje se plzeňský útočník. Jak již zmínil, jeho pozápasové rozhovory se stávají stálicí v celé lize a stojí opravdu za to. Však se o tom můžete přesvědčit sami.