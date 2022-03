Play off v ULLH je na spadnutí, kdo se postaví proti sobě?

Začíná play off ULLH • ULLH

V úterý 8. března zakončil základní část souboj HC MUNI proti VUT Cavaliers Brno. V brněnském Rondu jej sledovalo přes sedm tisíc lidí, což je historicky nejvyšší návštěva v rámci Univerzitní ligy ledního hokeje. Zápas byl pro fanoušky velice atraktivní, nakonec v prodloužení uspěli Kavalíři, o jejich triumfu rozhodl kapitán Ondra Dlouhý. Ihned poté se v Brně uskutečnilo historicky první #ULLHPlayoffPicks, univerzitní hokejové týmy si vybíraly soupeře do vyřazovacích bojů. V článku vám představíme všechny dvojice pro čtvrtfinále.

(1) UK Hockey Prague vs. HC NORTH WINGS Ústí nad Labem (5)

UK Hockey Prague se v základní části umístili na první pozici a mají ve své moci Pohár ČAUS. Během osmnácti odehraných kol získali Pražané 46 bodů. Jako jediný celek ligy dokázali vstřelit přes sto gólů, výrazně tomu napomohly kanonády proti North Wings a Riders. Nejproduktivnějším hráčem týmu byl Viktor Martínek, který vstřelil 12 gólů a celkem si připsal 28 bodů, v kanadském bodování ULLH skončil pouze za ostravským Sysalou.

Pražané si do čtvrtfinále zvolili Křídla Severu. Nováček ligy se uvedl ve své první sezóně na výbornou, po základní části se umístili na páté příčce, která bezpečně zajišťovala play off. Severočechům v průběhu sezóny nestačilo na rozhodnutí zápasu šedesát minut hned čtyřikrát, v prodloužení či nájezdech mají však zápornou bilanci 1:3, to je jedna z věcí, která se dá zlepšit. Nejproduktivnějším hráčem byl Lukáš Sajdl s dvaceti body.

Vzájemné zápasy jsou v této sezoně velmi atraktivní, padá hodně gólů. V prvním utkání zvítězili North Wings po divoké přestřelce až 7:6. Podruhé už to byla jasná záležitost na domácí půdě UK Hockey, ti nedali Severočechům šanci a zvítězili 12:3.

(2) Black Dogs Budweis vs. BO Ostrava Vítkovice Steel (7)

Druhé místo po základní části patří budějovickým Black Dogs! Budějovičtí získali 38 bodů, za Pohárem ČAUS zaostali o pouhých osm bodů. Deset a více branek dokázali Black Dogs vstřelit hned ve třech utkáních, a to dvakrát proti Pardubicím a jednou schytala nálož Olomouc. Nejlepším střelcem týmu se po základní části stal Pavel Tomaník (11 gólů), který zároveň posbíral nejvíce bodů, a to 26!

Za své soupeře si Budějovičtí zvolili tým z druhé poloviny republiky, do jihočeského města se přijedou podívat hráči BO Ostrava. Tento celek se celou základní část prezentoval nekonzistentními výkony, dost často střídaly výhry prohry, a naopak. Ostravané nakonec zakončili osmnáctizápasovou pouť s 25 body. Zářil především David Sysala, který se stal nejproduktivnějším hráčem základní části a určitě nikdo nezapomene na jeho pětigólový koncert na podzim proti UK.

Black Dogs se s BO Ostrava setkali v sezóně dvakrát. První utkání nabídlo pořádné drama, hosté z Budějic vedli po druhé části 1:7, domácí mocně dotahovali, ale skóre se zaseklo na konečném 6:7. Druhý zápas byl pro Black Dogs jednoznačnější, Jihočeši jej ovládli poměrem 6:1, nutno však podotknout, že Ostravané tehdy hráli již třetí utkání ve čtyřech dnech, což mohlo hrát roli.

(3) Engineers Prague vs. Akademici Plzeň (6)

Engineers Prague začali ročník suverénně, až do začátku prosince se přetahovali o první pozici v Univerzitní lize a měli na kontě jedinou prohru z úvodních devíti utkání. Poté přišla lehká krize a na úplně čelo se Inženýři už nedostali. I tak jim ale patří pěkná třetí příčka. Bodově zářili Miroslav Dani či Vojtěch Matějka.

Proti pražským Inženýrům se postaví Akademici Plzeň. Tento celek se po vydařených prvních dvou zápasech začal trápit, dokázali prohrát dokonce pětkrát v řadě. Plzeň však svou hru zlepšila, začala se projevovat tvrdá práce v tréninku a závěr základní části se jim celkem podařil. V únoru zvítězili ve čtyřech utkáních z pěti odehraných. Největší hvězdou Plzeňských je Marek Princl, který ve své první sezoně v ULLH září! Šikovný útočník si připsal sedmé místo v kanadském bodování celé soutěže, když posbíral 23 bodů.

Tato čtvrtfinálová dvojice je velmi zajímavá! První vzájemný duel v letošní základní části ovládli Engineers poměrem 4:1, podruhé se zase radovali Akademici, když po závěrečné siréně svítilo na tabuli skóre 5:3.

(4) HC MUNI vs. HC Univerzita Palackého v Olomouci (8)

Čtvrtou pozici nakonec obsadili hráči HC MUNI, kteří si díky bodu z brněnského Souboje univerzit zajistili čtvrté místo. Nakonec získali 29 bodů, shodně jako North Wings, ale vzájemné zápasy rozhodly o lepším postavení Masaryčky. Nejlepším sběračem bodů se stal Pavel Tomaník, který si připsal o jedenáct bodů více než druhý nejproduktivnější hráč Brňanů.

Proti Brňanům se postaví HC Univerzita Palackého v Olomouci, tento celek na HC MUNI zbyl. Tým z Hané střídal v průběhu základní části série výher a proher. Nakonec jim to stačilo na osmou pozici, 22 bodů do tabulky a bezpečný postup do vyřazovacích bojů. Velmi důležitým hráčem týmu byl v základní části Filip Palička. Produktivitu svého celku ovládl s 26 body, zároveň se s 15 góly stal nejlepším střelcem ligy, tuto statistiku ovládl společně s ostravským Sysalou.

Tato čtvrtfinálová dvojička je také velmi zajímavá, rivalita mezi oběma celky už má nějakou historii. První vzájemné utkání bylo jasně v režii olomouckých hokejistů, kteří MUNI přejeli 10:2. Ve druhém utkání naopak jasně uspěli hráči z Brna, kteří své soky zdolali vysoko 6:2. Kluby se také střetly ve finále letního Tipsport UNICUPU, hráči Masaryčky vedli v polovině utkání 4:2, Olomoučtí však během třetí části srovnali, a nakonec 26 vteřin před koncem přidali rozhodující branku.

Poprvé v historii se Univerzitní liga ledního hokeje dočká vyřazovacích bojů, první zápasy jsou na programu již v pondělí 14. března. Snad se poprvé předá vítězi Pohár Jana Palacha. Trofej pro vítěze play off představil sám autor, pan Michal Merxbauer. Ve videu se můžete dozvědět o poháru vše podstatné, autor prozrazuje i věci, které nejsou na první dobrou vidět…