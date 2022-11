Těžká mise. Pešán je ve Švýcarsku poslední, ale chválí ho. Za co?

Uklidil se do míst, kde na něj není tolik vidět. Filip Pešán od léta cepuje tým Ajoie. Bývalý reprezentační kouč v sedmitisícové švýcarské obci kantonu Jura oprašuje kariéru po divoké poslední štaci. Není to brnkačka, tým z Porrentruy patří rozpočtově i kádrově mezi muší váhy National League, v níž po posledních nezdarech žuchl na poslední čtrnáctou příčku. Fiasko? Ne tak příkře. „Hrají to, na co mají,“ shrnuje lakonicky Pavel Rosa, Pešánův český kolega z Fribourgu.