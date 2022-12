Jaká Kanada čeká Spartu v Davosu? 6 tisíc startů v NHL a hvězdný kouč

Tradiční vánoční turnaj se pořádá už od roku 1923. Kdyby se uskutečnil každý ročník, letos by Spengler Cup slavil magickou stovku. Na tu si ale bude muset šest let počkat. Právě tolikrát se totiž z různých příčin nehrálo. Ročníky 1939 a 1940 byly zrušeny vinou druhé světové války, 1949 kvůli sílícímu napětí během studené války, 1956 z finančních důvodů a naposledy 2020 a 2021 vinou covidu.

Letos se však tradice znovu navrací. „Co se mi vybaví jako první, když se řekne Spengler Cup? Nejstarší turnaj na světě! Ještě jsem tam nebyl, moc se těším. Beru s sebou celou rodinu. Chceme ukázat, že český hokej je na vysoké úrovni, chceme to tam jet vyhrát,“ říká forvard Miroslav Forman.

Vzhledem ke skvělé formě posledních týdnů pojede do Davosu Sparta ve skvělé náladě „Je to super. Jet na Spengler a být předposlední, to by ideální nebylo. Hlavou bychom nebyli v turnaji. Takhle si to můžeme užít a zkusit tam udělat nějaký výsledek,“ přidává.

Sparta se slavného turnaje zúčastní pojedenadvacáté. „Účast na takovém turnaji pro nás znamená opravdu hodně. Ve Švýcarsku jsem žil, trénoval tam. Ten turnaj pro celou zemi hodně znamená, bude to hodně sledované. Pro hráče je to taky zábava. Zahrají si proti soupeřům, které neznají, vezmou s sebou rodiny. Moc se těšíme,“ hlásí trenér Hans Wallson, který vedl mezi lety 2016 až 2018 Curych.

Český tým naposledy turnaj ovládl v roce 1982, kdy se to povedlo Jihlavě. Poslední vítězství pražské Sparty pak pochází z roku 1963. Tehdy triumfovala ještě s názvem TJ Spartak Praha Sokolovo. V sestavě byli borci jako Pavel Wohl, Karel Gut, František Tikal, Jan „Gusta“ Havel nebo Stanislav Neveselý.

„Těšíme se moc! Je to velikánský turnaj. Já jsem na něm nikdy nehrál, ale ode všech jsem slyšel jen samou chválu. Budeme hrát proti výborným mančaftům, navíc v krásném prostředí. Snad nám to do sezony pomůže stejně jako před lety Třinci a vystřelí nás to ještě výš,“ přeje si kapitán Michal Řepík.

Akce se tradičně účastní šest klubů. Domácí Davos a pět dalších pozvaných vyvolených. Sparta ve své skupině vyzve právě domácí mančaft, na Štěpána akci odšpuntuje zápasem s výběrem Kanady. Ta z posledních pěti uskutečněných ročníků vyhrála čtyři. Druhou skupinu tvoří IFK Helsinki, Ambri-Piotta a Örebro.

V dresu Davosu už na Pražany šteluje mířidla Matěj Stránský, aktuálně nejproduktivnější hráč svého týmu. Se 16 góly ve třiceti zápasech je Stránský třetím nejlepším střelcem celé nabité švýcarské ligy.

Soupisku už oznámil výběr Kanady. Najdeme v něm spoustu velmi zajímavých jmen. V brance by měl být Michael Hutchinson, který v této sezoně působí na farmě Vegas v Hendersonu, ale pro turnaj byl uvolněn. Z útočníků přitáhne oči třeba Tyler Ennis. Pouhých 174 centimetrů (ne)vysoký útočník odehrál v NHL rovných 700 zápasů! Před touhle sezonou zámořskou kariéru zabalil.

Ve zkušeném týmu s věkovým průměrem takřka 30 let najdete taky mistra světa Codyho Eakina nebo vítěze Stanley Cupu z roku 2018 s Washingtonem Bretta Connolyho. Českému fanouškovi pak může být povědomé jméno Jerome Leduc. Obránce odehrál v sezoně 2016/17 celkem 41 zápasů v dresu Pardubic.

„Kanada vždycky vytvoří solidní tým a hraje dobře. My se jim ale se současnou formou klidně můžeme postavit. Víme, že to bude těžké, chceme ale každopádně uspět,“ dodává Řepík.

Když sečteme starty v NHL celého pětadvacetičlenného týmu Kanady, dostaneme se na obří číslo 5 780. Dalších 4 188 utkání pak tihle borci odehráli v AHL.

Tým jako manažer skládal bývalý hvězdný útočník Shane Doan. Jako trenér mužstvo povede někdejší kouč Vancouveru Travis Green, asistentem mu bude legenda NHL a člen Hockey Hall of Fame Scott Niedermayer.

Soupiska Kanady

Brankáři: Michael Hutchinson, Michael DiPietro.

Obránci: Thomas Gregoire, Josh Brook, Jerome Leduc, Tobie Bisson, Nicolas Beaudin, Cody Goloubef, Kevin Connauton, Wyatt Kalynuk.

Útočníci: Daniel Carr, Philip-Michael Devos, Cody Eakin, Jonathan Ang, Riley Nash, Kris Bennett, Alan Quine, Cory Emmerton, Daniel Winnik, Brendan Perlini, David Desharnais, Tyler Ennis, Coton Sceviour, Chris DiDomenico, Brett Connolly.

