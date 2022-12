Řepíkova kanadská manželka o rodině i randění: Za týden jsem se stěhovala

Pro hokejovou Spartu je to velká událost. Krátce po Štědrém dnu hráči vyráží do švýcarského Davosu, kde se zúčastní slavného Spenglerova poháru. V prvním zápase, který připadá na 26. prosince, je čeká výběr Kanady. Pro Sylviu Řepíkovou, rodačku ze země javorového listu, zvláštní situace. „S fanděním to vždycky řeším šalamounsky,“ usmívá se manželka sparťanského útočníka Michala Řepíka.