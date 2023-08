Loviště pro extraligu? NCAA je lákavý podnik, ale i risk. Demel ukázal cestu

Elita si samozřejmě projde draftem. A pak je tady zbytek. Odehrají čtyři až pět let v NCAA, skončí tam kolem pětadvaceti s hotovou vysokou školou. Klidně přestanou hrát úplně, nebo odcházejí do horších soutěží. Často se zkoušejí do NHL probít přes farmářské kontrakty, někdy je důležité vykousnout i sezonu v ECHL. Jenže pokud se nechytnete hned, okénko do nejlepší ligy světa se zavře. Přece jen, nečeká se do šestadvaceti, sedmadvaceti. V Evropě by si hráči mohli vydělat víc, hrát lepší hokej.

Univerzitní liga je hodně těžká i respektovaná soutěž. Hrajete proti budoucím hvězdám NHL, máte dost prostoru se rozvíjet. Přesto sem extraliga moc nekouká, nezkouší lákat zámořské borce odsud. Spíš hrábne pro mohutné hrany z ECHL, to platí pořád. „Panuje obava, že NCAA není úplně prověřená. Univerzitní liga má řadu výhod, ale i nevýhod,“ říká sportovní manažer Litvínova Tomáš Vrábel.

Minusy? „Třeba se hraje málo zápasů, nevíte, co se s hráčem stane ve dvaapadesáti kolech. Je to zajímavá soutěž, ale má i svoje limity.“ Navíc jde ještě o jiný atribut. Pokud byste lovili v NCAA, z českého pohledu přivedete mrňouse kolem 175 centimetrů s nulovou historií v Evropě. A naložit na něj, že bude řídit přesilovku? Musíte si být sakra jistí.

„Pravdou je, že přivedete nízkonákladového hráče, a je to taky o odvaze ho postavit do první obrany. K detailním informacím, jaký je hráč povahově, jak je nastavený, se dostáváte hodně těžko. Potřebujete ale vědět, jestli se hokejista chce hokejem bavit, nebo se chce posouvat. Cizinci tady mají víc úskalí,“ vypočítává Vrábel. „U Čechů a Slováků je mnohem jednodušší tyhle věci číst,“ dodá jedním dechem.

Hráči v Česku, kteří prošli NCAA Patrik Demel Obránce Litvínov Jakub Sirota Obránce Olomouc Tomáš Vomáčka Brankář Pardubice B

Když ho zkusíte zlomit, jestli má na svém seznamu někoho z univerzity, koho má smysl sledovat, tak jeho odpověď zase tak nepřekvapí. „To neřeknu,“ usměje se. „Ale Patrik Demel hrál v NCAA taky a v Litvínově se třeba dobře etabloval ve stabilního beka extraligy. Vidíte, že tohle funguje.“

Když už je řeč o litvínovských obráncích, tak v defenzivě Vervy se začal brousit zajímavý poklad. Dvaadvacetiletý silák Denis Zeman je hráč s reprezentačním potenciálem. V žádném mládežnickém národním týmu přitom nehrál, ale progres, jaký udělal minulou sezonu? Pokud ho potvrdí, trefí Verva s chomutovským rodákem jackpot.

„Souhlasím, hrál skvěle, jeho cesta přitom taky nebyla vůbec jednoduchá. Zažil jsem ho pod trenéry, kteří mu nevěřili, a on potenciál ani neukazoval. Pod Vláďou Růžičkou taky ne, ale přišel Karel Mlejnek, dal mu důvěru a Denis šel nahoru,“ říká Vrábel.

Zeman je metrákový chlap, který když se ještě trochu rozkouká, může plnit vysoké nároky na defenzivního obránce. Zapomeňte na staré mohutné odpalovače. Rozehraje, nedostane se pod tlak tím, že předrží puk, situaci si nekomplikuje. „Charakterově je výborně nastavený, pracuje na sobě. Asi i proto vystřelil tak hrozně rychle, bylo to u něj jen o hlavě a důvěře, kterou mu David Kočí (trenér obránců) s Karlem Mlejnkem (hlavní trenér) dali,“ přidává litvínovský sportovní manažer.

