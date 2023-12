Frk po konci v zámoří přemýšlí, kudy dál: Švýcarsko je zatím velká blamáž

Tenhle chlapík patří k záhadám. Střela Martina Frka je nejtvrdší na světě, před třemi roky mu při Utkání hvězd AHL naměřili pecku o rychlosti 175,7 km/h. V NHL se nikdy na dlouho nezabydlel, po vydařených štacích v AHL to vzal s rodinou do Švýcarska. Nejprve do Bernu, tam nepochodil, teď je součástí týmového soužení v Rapperswilu na předposlední figuře NL. „Hodně se s tím tady peru,“ netají 30letý útočník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

V Bernu to ještě šlo. V 11 partiích trefil 3 góly a zapsal 7 bodů. Stejně to nestačilo na obhajobu sestavy. V Rapperswilu však se změnou hokejového pojetí bojuje ještě víc. Cíl našel jedinkrát ze sedmi případů. Na kanonýra, jenž loni účtoval 40 „farmářských“ gólů, je to tuze málo. A Martin Frk není slepý. Nazývá věci pravými jmény. „V Americe má hokejista větší volnost, možná se víc důvěřuje jeho schopnostem,“ hledá rozdíly. Teď navíc inkasoval trest na pět zápasů od ligové disciplinárky.

Řečí čísel to nevypadá, že by vám švýcarská NL dobře seděla. Jak je to v reálu?

„Těžký… (usmívá se) Nebudu lhát, představoval jsem si to jinak a popravdě se s tím peru. Moc bodů nesbírám, navíc týmově nám to v Rapperswilu nejde. V mužstvu, kam jsem byl vyměněný z Bernu. No, zajímavá sezona, takovou jsem dlouho neměl.“

Proč to nejde?

„Učím se hrát na velkém kluzišti, chápat systém. Z Ameriky je člověk zvyklý na větší herní volnost, může si dovolit ukázat víc ze sebe. Tady je to jiné a hodně se s tím peru. To je bez debat.“

Což ve třiceti letech není nic příjemného, viďte? Jeden by řekl, že po angažmá v NHL a AHL budete v Evropě prodávat všechno, co jste se v životě naučil.

„Asi tak. Bohužel to zatím nejde podle mých představ. Prostě trápení. Věřím, že se to zlepší, ale zatím je to složitý.“

Proč jste z Bernu odešel?

„Jednoho dne jsem se ocitl na tribuně. Nejsem ve věku, že bych s tím byl v pohodě. Neměl jsem to rád ani v Americe. A já chtěl hrát hokej, proto jsem byl rád za trejd. V Rapperswilu měli tou dobou hodně zraněných importů, což mi pomohlo rovnou naskočit do sestavy. Blbý je, že nám chybí výhry, tím pádem nejsou ani individuální body. Všechno souvisí se vším. Z mého pohledu je to zatím velká blamáž.“

Je dusno v týmu?

„Atmosféra