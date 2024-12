Sedlák reaguje na rekordní pokutu: Hůl mě trefila do plexi. Šlo o instinkt

Především mezi extraligovými hráči jde o hodně propírané téma. Pokuty za nafilmovaný pád či přihrávání. A to z mnoha důvodů.

Hráči dost často nesouhlasí s verdiktem disciplinárky.

Hráčům dost často vadí, že nedostanou prostor k vysvětlení před vynesením rozsudku a nejsou tudíž brány v potaz ani polehčující okolnosti.

Hráčům dost často vadilo, že na hokejisty dávaly disciplinárce podněty kluby. Což už neplatí.

Hráčům dost často vadí, kam stržené peníze putují. Byli by mnohem radši, kdyby byly věnovány na dobročinné účely.

Kam tedy peníze z hráčské kapsy jdou? Dle paragrafu 18 disciplinárního řádu ELH se pokuty stávají příjmem APK LH, tedy plusovou položkou asociace extraligových celků, která nejvyšší soutěž řídí. Stávají se tak součástí řídícího orgánu extraligy. Stejně jako v minulosti, kdy ELH spadala pod hokejový svaz. Tehdy se tvrdilo, že za vybrané finance se pořizuje například počítačová technika a nikoli chlebíčky, jak s úšklebkem padalo z úst některých naštvaných potrestaných hráčů.

Hráčům dost často vadí, že disciplinární komise ukládá postihy i na základě nekvalitního či ne zcela průkazného videozáznamu.

Tak třeba zrovna Lukáš Sedlák.

APK na svém účtu na síti X uveřejnila záběr, po němž si na první dobrou řeknete, že Sedlák přihrával a nejspíš si i povíte – lidově řečeno – co blbne? Jenže… Jde o záběr z výšky a možná až při několikátém opakování vám dojde, že mu hůl třineckého útočníka Petra Vrány musela zespodu trefit plexisklový štít u helmy. Proto ta reakce – zvednutá hlava, chycení se za obličej. Navíc sudí Vránu správně vyloučili za hru vysokou holí.

Malá odbočka: je otázka, zda má hlavu a patu trestat hráče za filmování, pokud byl faulován.

Ale zpátky. Disciplinární komise Sedlákovi vyčetla následující: „Přestože se Vrána dopustil omezujícího zákroku, nemohou být teatrální reakce ani pád považovány za jeho nevyhnutelný výsledek,“ píše se v rozhodnutí disciplinární komise, v jejímž čele stojí Viktor Ujčík.

Web iSport.cz oslovil Sedláka s žádostí o reakci. A tady je. „Nechci, aby to vyznělo, že se chci vymlouvat, rád bych jen popsal celou situaci na ledě, jak proběhla z mého pohledu,“ pustí se do rozboru.

Čili? „Ztratil jsem v souboji hokejku, prošel kolem mě puk, hledám ho, odrazil se na jednu stranu, hokejka byla za mnou na druhé. Chtěl jsem se pro ni sehnout, v tu chvíli mi přiletěla soupeřova hůl směrem zespoda do plexi. Nevím, ale pokud vám něco proletí tři centimetry od oka, leknete se. Z toho důvodu jsem spadl. Zároveň jsem panu rozhodčímu řekl, že mě to trefilo do plexi, protože se mě ptal, zda mi teče krev. Ne, jen do plexi… To je můj pohled na inkriminovaný zákrok.“

Pardubický kapitán ujišťuje, že rozhodně nejednal vypočítavě se záměrem poukázat na Vránův zákrok. „Cuknutí hlavy je logické instinktivní jednání v danou chvíli. Když mi jednou nečekaně proletěla hokejka kolem hlavy, taky jsem ucuknul. Považuji to za přirozené v tu chvíli. I když vás hůl netrefí. Zkrátka se leknete a cuknete,“ doplňuje.

Sedlák chce rozhodně dát najevo, že výši postihu neřeší. „To nechávám stranou,“ rychle vystřelí.

V NHL bývá pravidlem, že pokuta hráči přijde až na druhý pokus. Nejprve je hráč za simulování oficiálně napomenut, poté obvykle dorazí „složenka“ na 2000 dolarů (asi 48 tisíc korun), což je při platech v NHL minimální, zanedbatelná sankce. Při pátém provinění hráče ze stejného týmu je pokutován i hlavní kouč. Extraligovému hráči náleží právo podání odporu do tří dnů, poplatek činí 5000 korun. „Uvidíme. Já souhlasím s tím, že to na videu nějak vypadá, ale zároveň si stojím za svým popisem dané situace,“ uzavírá Sedlák.