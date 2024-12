Moder pálí do Hadamczika: Doteď jsme neviděli audit. V mládeži chci změny

Spory v českém hokeji ani zdaleka nekončí. Dva týdny po mimořádné konferenci, při níž se svazový prezident Alois Hadamczik rozohnil nad fungováním výkonného výboru, se ozývá šéf nejúspěšnějšího klubu posledních let. Prezident třineckých Ocelářů Ján Moder v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál Sport Hadamczika zkritizoval a nabídl svůj pohled na juniorskou a dorosteneckou extraligu. „U Ocelářů se na financování mládežnického hokeje podílí příspěvek od českého svazu jen necelými osmi procenty. Zbytek jde z našich peněz. Myslím, že bychom měli mít co říct i k rozvoji mládeže,“ má jasno Moder.

Svazovému šéfovi se přes výkonný výbor nedaří protlačit některé nápady. Zlato z jarního MS pokládá za dostatečně silný argument, proč by podobný odpor pociťovat neměl. Svůj pohled na svár mezi Aloisem Hadamczikem a extraligou nyní nabízí Ján Moder.

„Úplně nerozumím, proč se pan prezident naváží do extraligy. V ní se podle mě točí minimálně 1,5 miliardy korun ročně, což znamená, že je to absolutní výstavní skříň českého hokeje. Neděláme to zle. Proč se tak zrovna naváží do lidí, kteří zastupují extraligu?“ ptá se Moder.

Hadamczik se několikrát nechal slyšet, že by raději spolupracoval s Martinem Strakou, Jaromírem Jágrem či Liborem Zábranským. Současné členy výkonného výboru ale Moder hájí: „Podívejte se, co v posledním období dokázal udělat pan Vosmík ve Spartě. Úplně jiný design dresů, úplně nová práce z hlediska marketingu a vzrostly jí návštěvy. Ve Spartě všechno vypadá úplně jinak. Pan Tůma je velmi seriózní člověk, který dlouhé roky dělá v Mladé Boleslavi. Náš Marek Chmiel také.“

Podiv nad mládežnickými soutěžemi

„Ještě v roce 22, těsně před volbami, si pan Hadamczik stěžoval na to, že výkonný výbor papouškuje a panu Královi všechno odsouhlasí. Teď, když je při moci on, mu rázem vadí, že má výbor vlastní názor,“ míní Moder. „Doteď nikdo z nás neviděl žádný audit, který se dělal za minulé období. Nedostal ho k nahlédnutí ani výkonný výbor, což je velmi záhadné. Zároveň si myslím, že i teď by bylo dobré udělat audit k výsledkům hospodaření během mistrovství světa, protože když si to vezmeme, výsledek je horší než v roce 2015. Jednak je tam inflace pět procent a navíc teď měl skoro dvojnásobek dotací za státu, které se taky projevily v hospodářském výsledku.“

Třinecký boss se dále podivuje nad fungováním mládežnických soutěží. „Ještě předtím, než se pan Hadamczik stal prezidentem, byl pro zeštíhlování. Teď se všechno rozšiřuje. Když se podíváte na tabulku juniorské extraligy, vidíte, že jeden tým absolutně nestíhá. V dorostenecké nestíhají čtyři a mezi deváťáky, kteří byli naposledy rozšiřováni, nestíhá pět až šest klubů. Argumentovat tím, že i chlapci z horní dolní si chtějí zahrát se Spartou a Třincem, je scestné. Ať zorganizují nějaký letní turnaj a pozvou je tam,“ říká muž, který Ocelářům velí už dvacet let.

Nedůvěra NHL k české juniorce

A co tedy navrhuje? „Měli bychom jít cestou, kterou kráčejí v USA a Kanadě. To znamená, že mají tři kategorie mládežnických soutěží, které jsou odstupňované. U nás když je juniorka přeplněná a máme hodně dobrých hráčů, pouštíme je na hostování do Havířova, Přerova, Poruby a dalšího okolí. Je důležité, aby mladí byli koncentrováni ve špičkových klubech, které jim připraví ty nejlepší podmínky.“

„Když nám hráče draftují, u Petra Sikory klub NHL souhlasí s tím, že se vrátí domů, pokud má jistotu, že bude hrát v áčku. Při druhém hráči ale poví: ‚Ne, my nevěříme české juniorské extralize. Musí hrát juniorku u nás v USA.‘ Je tam nedůvěra,“ ví Moder.

Oceláři zároveň chtějí, aby APK řídila místo svazu i nejvyšší dorosteneckou a juniorskou soutěž. „Čím víc tam bude týmů, tím je nižší konkurence a nevyrůstají nám takoví dobří hráči. Na posledním střetnutí APK jsem se zeptal všech účastníků extraligy, co si myslí o tom, že bychom si jako APK řídili nejen extraligu, ale i extraligu juniorů a dorostu. Čekáme, jak se to vyvrbí,“ prozrazuje Moder.

„Vliv, jaký máme na extraligu, nám úplně stačí. Ale nechceme si to nabourat, protože už jednou se to podařilo a nevedlo to k ničemu dobrému. Když jsme si jako extraligové kluby přes APK vzali řízení soutěže nazpět, vidíme, že stoupá její hodnota v rámci evropského hokeje. Takže si myslím, že cesta je nastavená dobře. Nevím, proč chce někdo zase rušit to, co je dobré,“ doplňuje šestašedesátiletý boss.