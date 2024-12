Pardubice míří na Spengler. Ludvig: Jedeme pro pohár! Může je nastartovat

Plných 44 roků se čeká na chvíli, kdy tuzemský hokejový tým pokoří významnou konkurenci a doveze domů pohár pro šampiona Spengler Cupu. Naposledy se to povedlo souboru Dukly Jihlava koncem roku 1982. Čeští vyslanci zapsali v posledních třech letech stříbrný hattrick, Pardubicím, Spartě ani předtím Třinci se tažení nepodařilo dotáhnout do konce. Co teď? „Jedeme si pro pohár,“ vystřelí Jan Ludvig, jeden z trenérů Dynama před nejtradičnější hokejovou akcí na světě, prvně pořádanou v roce 1923. Letos jde o 96. ročník.

Pokud se chcete vrátit v čase a nechat se unášet nefalšovanou hokejovou horečkou, vyrazte do Davosu, kde se svébytná přehlídka koná. Vysoko v horách v nadmořské výšce 1590 metrů zažijete báječné dny vyplněné atraktivními mači, provoněné vánočním punčem, fondue a dalšími švýcarskými specialitami. Je to svátek hokeje pro fajnšmekry, jenž vás donutí vytáhnout ze sebe úplně všechno.

Moc dobře si to pamatují hráči Dynama, kteří před rokem předvedli báječný obrat v semifinále proti Kanadě, ještě čtyři minuty před koncem prohrávali 1:3, aby po gólech Lukáše Radila, Martina Kauta a Mateje Pauloviče zdeptali zámořskou partu složenou z hráčů rozesetých po Evropě 4:3. Až ve finále padli s domácími 3:5. Byl u toho ještě kouč Václav Varaďa a jeho pobočník Marek Zadina.

Po velkých turbulencích se u mužstva nepohybuje ani jeden z nich, Varaďa byl nedlouho po návratu (18. ledna) odvolán, Zadina rezignoval zkraje října. Nyní pardubické střídačce vládne duo Václav Baďouček – Jan Ludvig.

Dynamo má jistého zatím jen prvního oponenta, jímž bude 26. 12. Fribourg, ve druhé zápase narazí buďto na Kärpät Oulu, nebo Straubing. „Chceme vyhrát pohár, takhle to vnímáme všichni v klubu. Já bych ani na stadion nechodil, kdybych nechtěl nic vyhrát. A takhle to máme nastavené od prvního do posledního člověka v Pardubicích, nebo tomu aspoň věřím. Ode mě to jsou nyní slova, na místě musí přijít činy. S nimi je to samozřejmě těžší,“ vykládá Ludvig, jenž realizační štáb Dynama doplnil v půlce listopadu.

Aby se vám v Davosu dařilo naplňovat plány, musíte kmitat od prvních sekund úvodního duelu. Hrát tvrdě, nekompromisně. Systém turnaje je nastavený tak, že každá výhra hodně pomáhá, zatímco porážka dost přitíží. Pokud nezvládnete vstupní duel, další hrajete hned druhý den. V opačném případě máte den volna. Vítěz základní skupiny (po dvou utkáních) jde rovnou do semifinále, druhý a třetí celek čeká čtvrtfinále.

Správné nastavení hlavy je zkrátka nezbytnou nutností. „Nejde jen o Davos, s Dynamem musíme začít co nejdřív hrát play off hokej, který bude opakovatelný. Musíme ho dostat natolik do krve, že až přijde skutečné play off, nikomu se proti nám nebude chtít hrát.“

Což zatím v extralize beze zbytku neplatí, nehledě na vedoucí postavení v tabulce. Výhrad mají trenéři stále dost. Je co zlepšovat. Například v pátek po Kladnu (4:3p) nemohli být spokojení, mančaft nedokázal kočírovat rychlé vedení 2:0 po 66 sekundách. A mohl i prohrát.

Spengler Cup může pardubickou mašinu nastartovat ideálním směrem. Tým bude pohromadě 24 hodin, ideálně týden v kuse. I když… „Vánoce a hokej, to je problematická věc,“ pustí se Ludvig do malé historky. „Míval jsem jednoho kouče, který vždycky říkal, že nenávidí Vánoce, narozeniny a svatby, protože hráči se vrací tlustí a líní,“ usměje se.

To platilo dřív, dnes je to jinak. „My jsme vždycky vděční za Spenglerův pohár, jehož tradice je neskutečná. Mít na akci Kanadu je vždycky milé, ale i kdyby u toho nebyla, bereme turnaj velice vážně. A doufáme zároveň v jisté fyziologické benefity směrem do extraligy,“ zmiňuje řidší ovzduší.

Davos je na úrovni působiště týmu Colorado Avalanche v NHL a mužstva, která tam hrají, tak řeší, kdy je nejlepší do Denveru přiletět. „Pokud se netrefíte do správné chvíle, může vás to fyzicky poměrně zdevastovat. Asi nejlepší je tam dorazit na poslední moment, kdy lidský organismus nezaregistruje rozdíl,“ porovnává Ludvig.