Skandál ve Švédsku. Influencer tvrdí, že hráčům z ligy sháněl kokain

Švédským hokejem otřásají znepokojující informace o drogách v jednom z klubů elitní soutěže. Z úst je vypustil tamní sázkařský influencer Tobbe Holm, který v podcastu Betting Stories tvrdil, že hráčům Örebro v minulosti pomáhal shánět kokain. A nejen jednou. Role údajného zprostředkovatele se měl poprvé zhostit v roce 2010, což klubu po letech těžce komplikuje zjistit, zda se tak skutečně dělo. Od Holmova výstupu ale čelí neustálým dotazům ze strany médií. „Pokud je to pravda, bereme to vážně,“ řekl generální ředitel Adreas Westlund ke skandálu.

Ať už se tvrzení Tobbeho Holma potvrdí či vyvrátí, faktem zůstává, že k hokejistům měl tehdy velmi blízko. Dnes již čtyřiačtyřicetiletý Švéd, který se proslavil v tamní verzi reality show Big Brother, byl partnerem Örebro v době, kdy bojovalo o postup do nejvyšší ligy. Klub z rodného města podporoval prostřednictvím svého sázkařského webu.

Jak v lednu prozradil pro podcast Betting Stories, v roce 2010 si s hráči vyměnil několik zpráv, ve kterých od něj chtěli pomoct se sehnáním kokainu. Údajně si drogu sami odmítali sehnat přímo přes dealera, protože žádné neznali a aby v mobilech neměli podezřelé kontakty. A tak se obrátili na Holma.

„Zprávu jsem dostal asi 15 minut po skončení utkání. Přese mě pak prošly kontakty na jinou osobu, která doručila drogy na požadovanou adresu,“ řekl influencer. K podobné výměně zpráv mělo v průběhu let dojít ještě několikrát. Holm si také postěžoval, že od hokejistů se mu za zprostředkování kokainu údajně dostalo pouze poděkování.

Holm v podcastu vypustil, že si v telefonu uložil důkazy v podobě fotek, které už však v průběhu let smazal. „Čtrnáct let bylo všechno zahalené v mlze. Sám jsem měl problémy se závislostí, a tak jsem si procházel záznamy z fotoaparátu, abych si věci zapamatoval. Tam jsem viděl fotky hráčů v mém bytě a drogy na stole,“ přidal někdejší sponzor Örebro.

Klub po Holmových výrocích hájí svoji pověst. Pokud by vedení o výše zmíněném jednání svých hráčů tehdy vědělo, nepochybně by rázně reagovalo. Andreas Westlund švédská média ujistil, že Örebro absolutně netoleruje drogy či doping, na které jsou v současnosti pravidelně testováni. „Je to ale mnoho let, takže už je těžké něco udělat,“ přiznal generální ředitel.

Každopádně v době, kdy si tehdejší hokejisté měli shánět drogy, hrál za Örebro například někdejší kladenský útočník Michal Lukáč či slovenský mistr světa Rastislav Pavlikovský. Po postupu švédského týmu mezi elitu v roce 2013 se v klubu vystřídala i řada Čechů, jako byli například Lukáš Vopelka, Jakub Krejčík či Petr Zámorský .

V sezoně 2017-18 Örebro nastupoval někdejší reprezentační obránce Ondřej Vitásek , který má minulost spojenou se zakázanou látkou. Bývalý zadák Liberce dostal v roce 2022 dvouletý distanc poté, co byl pozitivně testován na kokain. Byť rodák z Prostějova kariéru oficiálně neukončil, k hokeji se již nevrátil.