Mistrovství světa v hokeji 2020 | Program MS v hokeji 2020: Češi ve skupině B mají Kanadu či Slovensko | iSport.cz

Šestnáct hokejových reprezentací se v květnu 2020 popere ve Švýcarsku o titul mistra světa. Český národní tým by se měl na své cestě za vytouženou medailí, na kterou čeká od roku 2012, utkat v základní skupině nejen s obhájci stříbra z Kanady a domácími Švýcary, ale také by mělo dojít na derby se Slovenskem.

Mezi českými soupeři by se měla objevit také Velká Británie, která se dokázala udržet v elitní skupině MS díky výhře v prodloužení ve svém posledním duelu na slovenském šampionátu nad Francií (4:3 po prodloužení), která naopak sestoupila do nižší divize IA. Z nováčků by se pak národnímu týmu měli postavit Bělorusové. Chybět by nemělo ani Švédsko a Dánsko.

Zatím se jedná o předběžné složení „české“ základní skupiny. Švýcarsko totiž může uplatnit jednu výjimku a prohodit týmy na stejné pozici, což určuje žebříček IIHF 2019, mezi skupinami. Pokud se pořadatelská země rozhodne takto učinit, bude oficiální rozložení skupin schváleno 27. května 2019.

Neoficiální složení skupin MS 2020

Skupina A

Kanada, Švédsko, Česko, Švýcarsko, Slovensko, Dánsko, Bělorusko, Velká Británie.

Skupina B

Rusko, Finsko, USA, Německo, Lotyšsko, Norsko, Itálie, Kazachstán.