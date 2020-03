MS hokej 2020 | Říha o zrušeném MS: Jsem smutný, těšili jsme se. Další rok by vzal | iSport.cz

Reprezentační kouč Miloš Říha vyrazil na inspekční cestu do USA, realizační tým musí řešit, co s klíčovými hráči, kteří už mají po sezoně • Michal Beránek (Sport)

Potvrzeno. Stalo se to, co se předpokládalo. Zázrak se nestal, hokejový šampionát je zrušený. „Jsem smutný, ale nedá se nic dělat. Zdraví je to hlavní. Všechno k tomu směřovalo,“ říká kouč Miloš Říha, jenž v rámci dvouletého cyklu přichází o možnost vést mužstvo na druhém mistrovství. A přiznává, že pokud by v této mimořádné situaci přišla nabídka na pokračování, vzal by ji. „Národní mužstvo je nejvíc,“ říká 61letý kouč. Ovšem podle předpokladů by měl přijít Filip Pešán.

Vypadá to, že hokejová reprezentace mu nenastavuje zrovna přívětivou tvář. Dlouho na příležitost vést národní mužstvo čekal. A teď, když měl před sebou možnost koučovat ho na druhém šampionátu, zasáhla vyšší moc.

„Nedá se nic dělat, dá se říct, že vlastně nebyla jiná možnost. Všem nám bylo jasné, jak to dopadne, všechno to k tomu směřovalo,“ tvrdí trenér, jemuž končí smlouva.

ANKETA

„Když budu mluvit o sportovní stránce, tak nejenom mě, ale celý náš realizační tým to zasáhne. Protože jsme se na to svědomitě připravovali a hrozně moc jsme se těšili. Po loňském šampionátu už jsme byli zkušenější, příprava by proběhla jinak. I na samotné zápasy. Hlavně mě těšilo, že všichni kluci z Evropy i z Ameriky měli zájem reprezentovat. Nebyly žádné negativní reakce, že by nepřijeli. Naopak. Kluci už se sami mezi sebou domlouvali, že dorazí. Což bylo naprosto pozitivní,“ vykládá Říha.

Podle předem daného scénáře ho ve funkci nahradí Filip Pešán, současný svazový šéftrenér a strůjce obrody liberecké organizace v posledních letech. Pokud by však v této výjimečné situaci dostal přeci jenom nabídku na pokračování, ihned by trenérský bard kývnul.

„Národní mužstvo je nejvíc. Pokud by se tedy rozhodlo, že tenhle ročník neplatí a máme smlouvu ještě na další rok, byli bychom jako celý realizační tým neskutečně rádi. Všechno ostatní by šlo stranou. Já mluvím teď jenom za sebe, ale myslím si, že všichni to tak cítíme. I když není v našich silách to nijak ovlivnit,“ tvrdí Říha, jenž naposledy dovedl reprezentaci na mistrovství v Bratislavě ke čtvrtému místu.

„Všechno ostatní by šlo stranou. I když nabídek mám dost, což jsem ani nečekal, tak prvořadá nabídka by byla od národního týmu,“ reaguje Říha, jenž eviduje i nabídky z KHL, ale i z české extraligy.

Ovšem dá se očekávat, že ani zásah vyšší moc nic nezmění na tom, že po něm nastoupí Filip Pešán, současný šéftrenér. Už dopředu to avizoval Tomáš Král, prezident svazu. To ovšem ještě nebylo jasné, že mistrovství světa ve Švýcarsku bude zrušené…

„Nejde o mě, tak to vůbec neberu. Jsem smutný, ale zdraví je přednější. Navíc se podívejte na ostatní. I biatlon byl bez diváků, když se loučil Michal Šlesingr. Nebo Francouz Martin Fourcade. I René Fasel, šéf světového hokeje, se chtěl jistě rozloučit na domácím mistrovství. Ale on je taková osobnost, že až přijede za rok, všichni mu zatleskají. Hlavně jde o zdraví, abychom to všichni přečkali. Všem držím palce,“ tvrdí Říha o pandemii koronaviru.

„Vnímám to jako celosvětový problém. Jsou země, které jsou disciplinované. A ty, které nejsou. Třeba Itálie. Čína to dokázala vstřebat – ne díky disciplinovanosti, ale díky příkazům. Myslím si, že bychom si všichni měli uvědomit, že je to velká hrozba. A věřím, že my se umíme semknout, když je nejhůř. Když byla válka, spojili jsme se. Probudila se lidskost, byli jsme organizovaní. Ukázalo se to naopak i v těch nejlepších časech. Když jsme vyhráli Nagano, celý český národ ukázal, jak umí být soudržný,“ doufá reprezentační kouč, že se národ stmelí i během této nelehké doby.

„Když už nemůžeme vybojovat ten hokejový šampionát, tak aspoň ať vyhrajeme tohle. Což je ještě důležitější. Jde o zdraví, což je to hlavní,“ zdůrazňuje Říha.

I když měl u reprezentace dvouletou smlouvu, stihl odtrénovat pouze jeden šampionát…