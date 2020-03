ANKETA: Říha bude nejspíš bez MS. Měl by pokračovat u reprezentace? | iSport.cz

Když prezident Českého hokeje Tomáš Král představoval Filipa Pešána jako budoucího trenéra českého národního týmu, měl jasný plán. Mistrovství světa 2020 se odehraje ještě s Milošem Říhou na lavičce a pak změna. Stará smlouva se neprodlouží, nastoupí Pešán. „Domluvili jsme se s Filipem, že pokud se nic nestane, tak to bude on, kdo by po Milošovi převzal A tým,“ říkal. Jenže se stalo. MS nejspíš nebude. A Říha by si svoje druhé mistrovství rád dal. Dali byste mu ještě šanci?

Před rokem v Bratislavě skončil český národní tým čtvrtý. Teď ho měl Miloš Říha starší vést ještě ve Švýcarsku, pak skončit. To říkala jeho smlouva, dva roky a dost, svaz už minulé léto oznámil, že chce jít jinou cestou. Kontrakt prodlužovat nehodlá bez ohledu na výsledek. Jenže šampionát nejspíš zruší pandemie koronaviru, IIHF pořád čeká na rozhodnutí švýcarské vlády. Nikde po světě se hokej aktuálně nehraje, ligy byly zrušeny, případně jsou odloženy. Jenom KHL se tváří, že i po odhlášení Jokeritu a Astany pojede dál. Nic nemíří k tomu, že by se ve Švýcarsku mělo hrát.

Miloš Říha už přemýšlí o dalším angažmá jinde. V rozhovoru pro iSport.cz prohlásil, že probírá nabídky, rozhoduje se, co dál. Ale kdyby ze svazu přišla otázka, zda by dal ještě jeden turnus, když finálový turnaj sebrala vyšší moc?

Prý by neváhal. Zájemcům o své služby by řekl, že ne a u reprezentace zůstal. „Národní mužstvo je nejvíc. Pokud by se tedy rozhodlo, že tenhle ročník neplatí a máme smlouvu ještě na další rok, byli bychom jako celý realizační tým neskutečně rádi. Všechno ostatní by šlo stranou. Já mluvím teď jenom za sebe, ale myslím si, že všichni to tak cítíme. I když není v našich silách to nijak ovlivnit,“ prohlásil kouč.

V aktuálním ročníku Euro Hockey Tour je český národní tým na prvním místě, vyhrál šest zápasů z devíti. Reprezentační sezona tečku v podobě mistrovství světa takřka jistě nedostane. Co byste udělali vy? Prodloužili byste Říhovi smlouvu ještě o rok, kdybyste měli tu moc?