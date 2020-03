MS hokej 2020 | Říha o MS: Zrušení? Byl bych smutný, ale zdraví je víc. Vzal by další rok? | iSport.cz

Reprezentační kouč Miloš Říha vyrazil na inspekční cestu do USA, realizační tým musí řešit, co s klíčovými hráči, kteří už mají po sezoně • Michal Beránek (Sport)

Zdá se, že hokejová reprezentace mu nenastavuje zrovna přívětivou tvář. Nejdříve dlouho čekal na šanci, než se jí chopí. Když se k ní v šedesáti dostal, tak vážně hrozí, že kvůli zásahu vyšší moci teď přijde o šampionát. „Jsem smutný, ale pořád je to jenom sport. Hlavní je zdraví všem,“ říká kouč Miloš Říha, jenž v rámci dvouletého angažmá měl možnost odtrénovat pouze jedno mistrovství světa. Druhý možná stopne pandemie koronaviru. A vzal by ještě jeden rok?

Na minulém světovém turnaji v Bratislavě jeho parta náramně bavila. Hrála výborný hokej, soupeře přehrávala, nakonec z toho bylo čtvrté místo. Teď si trenérský bard chystal na medailovou zteč. Ovšem všechno je jinak. „Nedá se nic dělat, uvidíme. Ale všichni asi vidí, kam to bohužel směřuje,“ tuší trenér, že je pouze otázka času, kdy květnové MS zruší. Což dneska potvrdil i René Fasel, šéf světového hokeje. Po sezoně Říhovi končí smlouva. Vzal by další rok? I o tom mluví v rozhovoru pro iSport Premium.

Jak situaci kolem šampionátu prožíváte?

„Ani bych neřekl, že je to nějak nepříjemný. Pořád je to jenom sport… Záleží na zdraví lidí. Nejenom hráčů. Ale všech na celém světě. To je to nejdůležitější.“

Takže se zbytečně neupínáte k tomu, že to ještě nějakým zázrakem zorganizují? I podle Reného Fasela vše směřuje ke zrušení, nejspíš se jen hraje o čas kvůli pojistce.

„Je otázka, jestli by to vůbec ještě nějak šlo. Navíc bez lidí? Když budu mluvit o sportovní stránce, tak nejenom mě, ale celý náš realizační tým by to zasáhnulo. Protože jsme se na to svědomitě připravovali a hrozně moc jsme se těšili. Po loňském šampionátu už jsme byli zkušenější, příprava by proběhla jinak. I na samotné zápasy. Hlavně mě těšilo, že všichni kluci z Evropy i z Ameriky měli zájem reprezentovat. Nebyly žádné negativní reakce, že by nepřijeli. Naopak. Kluci už se sami mezi sebou domlouvali, že dorazí. Což bylo naprosto pozitivní.“

Jak vás osobně to mrzí?

„Národní mužstvo je nejvíc. Je to obrovská pocta i čest. Už jsem kolikrát mluvil o tom, že jsem s tím už ani nepočítal. Vedení českého hokeje nám dalo volnou ruku a nám šlo o to dělat věci, které byly správné. I když je pravda, že pár chyb bychom našli, protože jsme byli nováčkové na palubě. Ale musím říct, že vedení svazu se zachovalo k našim připomínkám i požadavkům obdivuhodně, dali jsme do kupy velmi silný realizační tým. Vytvořili jsme výbornou atmosféru, která se zúročila jak v rámci Euro Hockey Tour, tak na mistrovství světa. Takže je to škoda. Jsem z toho smutný.“

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE<<<

Jaké chyby máte na mysli? Co byste s odstupem udělal jinak?

„Nemá cenu už o tom spekulovat, co bylo… My jsme se každopádně připravovali daleko poctivěji na určité detaily, které bychom posílili.“

Jaké?

„Ohledně týmu, organizace, samotného šampionátu. Ale bohužel… To už nejspíš nestihneme.“

Neříkáte si, že vám národní tým není souzený? Dlouho trvalo, než jste dostal šanci. A teď tohle.

„Ani ne, takhle to neberu. Já na tyhle věci moc nevěřím. Jasně, každý máme nějaký osud, ale založením jsem spíše optimista. Naopak to beru tak, že jsem byl vybrán jako trenér národního týmu, čehož jsem si velmi považoval. Vážím si toho. Protože je spousta trenérů, kteří dělají velmi dobrou práci, ale šanci nemají. Já jsem ji dostal. Což je pro mě důležitý. Až budu jednou končit kariéru, tak myslím, že to budu moct udělat se vztyčenou hlavou.“

I když vám končí smlouva, pokud by to svaz v rámci zásahu vyšší moci zvážil a nabídl vám prodloužení spolupráce, kývl byste na to?