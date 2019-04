ONLINE: Česko - Bělorusko 2:2. Hadamczikova osmnáctka na MS srovnala | iSport.cz

Čtyřmi zápasy dnes startuje hokejové MS do 18 let. Hned v 15:30 vstoupili do turnaje také čeští hokejisté, kteří vyzvali tým Běloruska. Ve skupině A na turnaji hraném ve Švédsku narazí ještě na Finsko, Kanadu a Švýcarsko. Utkání můžete sledovat ONLINE na iSport.cz