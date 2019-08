Všechno sbírali Finové, zlobí se kouč. Byla osmnáctka přemotivovaná? | iSport.cz

Po pondělní výhře nad Švýcarskem přišel zápas pravdy. Výhra nad Finskem by českou osmnáctku posunula do semifinále Hlinka Gretzky Cupu, opačný výsledek by výrazně snížil naděje na postup mezi nejlepší čtyřku.

Nakonec došlo na druhou variantu. Možnost zareagovat na úvodní gól utkání dostali svěřenci trenéra Karla Berana na začátku druhé třetiny, kdy měli k dispozici 95 vteřin dlouhou přesilovku pěti proti třem. Jenže mladíkům trvalo více než minutu, než se vůbec dostali do útočného pásma.

„Zlomový moment byl v přesilovce pět na tři, kdy jsme si nevytvořili žádnou šanci. Nebo jednu, když Finové špatně střídali. A pak jsme nedali trestné střílení,“ litoval kouč.

Možnost nájezdu dostal již za stavu 0:2 faulovaný Jan Myšák, jeho bekhendový blafák ale proletěl kolem tyče. Následně odstartovala černá desetiminutovka, která vyvrcholila třemi inkasovanými góly v rozmezí tří minut.

„My jsme neměli osobní souboje, v předbrankovém prostoru jsme nebyli tam, kde jsme měli být. Všechno sbírali hráči Finska, to byly hlavní aspekty celého zápasu,“ štvalo Berana.

Snaha nešla domácím hráčům upřít, ruce a nohy však fungovaly lépe Finům. „Myslím, že někdo byl možná víc přemotivovaný. Já se přiznám, že jsem se hrozně těšil, ale možná taky až moc, možná jsem byl přemotivovaný. Nevím,“ krčil rameny Myšák po utkání, na které zavítalo do Břeclavi 1911 diváků.

Podle litvínovského odchovance stála za porážkou snaha prosadit se individuálně na úkor týmovosti. „Bylo to tak už v pondělí. My mazáci jsme se to snažili trošku povzbudit, ale asi se nám to nepovedlo. Potřebujeme to změnit, musíme si zase trošku sednout jako parta, promluvit si a zítra jít do zápasu úplně jinak,“ burcuje před závěrečným zápasem základní skupiny.

V něm stojí před českou reprezentací dosud neporažená Kanada, která má z dosavadních dvou utkání celkové skóre 14:0. Pokud však chce český výběr ještě pomýšlet na postup do semifinále, musí vedle vlastního vítězství doufat také v pomoc Švýcarska v duelu s Finskem.

Také podle Berana bude ve středu důležitý týmový výkon. „Hokej je hra kolektivní. Všichni musí pochopit, že buď celý mančaft vyhrává, nebo prohrává. Pokud to někdo nepochopí, tak špatně přemýšlí, a bylo by dobré, kdyby koukal kolem sebe a poučil se.“