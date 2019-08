TOP hvězdy Hlinka Gretzky Cupu: Ruská zeď či finský benjamínek | iSport.cz

Jaroslav Askarov

Brankář Jaroslav Askarov vychytal ve finále Hlinka Gretzky Cupu pro Rusko vítězství • Foto twitter.com

brankář, Rusko

Statistiky: 4 zápasy, 95,97% úspěšnost

Hrdina finálového duelu. Zlikvidoval 35 kanadských pokusů, jen díky jeho postřehu a mrštnosti nešel zápas do prodloužení. Favorit na první kolo následujícího draftu, možná se představí i na MS do 20 let.