Vítězný vstup do Hlinka Gretzky Cupu. Osmnáctka skolila Švýcary 3:0

Čeští hokejisté do osmnácti let se radují z gólu na Hlinka Gretzky Cupu • facebook.com/@HlinkaGretzky

Čeští hokejisté zahájili Světový pohár hráčů do 18 let v Břeclavi výhrou 3:0 nad Švýcarskem. O vítězný vstup do Hlinka Gretzky Cupu se gólově postarali kapitán Jiří Kulich, Dominik Petr a Adam Bareš, čisté konto udržel brankář Jan Špunar.