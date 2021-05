Skaut Tichý ostře o osmnáctce: Každý bude za kašpara. Neberou nás vážně

Trenér národního týmu do 18 let Jakub Petr • Autor: Chris Tanouye / HHOF-IIHF Images

Radost českých hokejistů po gólu Německu na MS do 18 let • Autor: Chris Tanouye / HHOF-IIHF Images

Čeští hokejisté do 18 let na úvod MS uspěli, Německo porazili 3:1 • Autor: Chris Tanouye / HHOF-IIHF Images

Čeští hráči do 18 let před startem úvodního zápasu na MS • Autor: Chris Tanouye / HHOF-IIHF Images

Skaut Milan Tichý se vrátil k českému vystoupení na šampionátu do 18 let • Koláž iSport.cz

Trenér Jakub Petr před čtvrtfinále s Kanadou povídal, jak má soupeře přečteného, jak se svým týmem překvapí svět. Po těchto výrocích pak přišel druhý dvojciferný nášup v turnaji, který se stal terčem vtipů na sociálních sítích, jinak ale potvrdil smutnou a tragickou realitu. „Co říká, je jeho věc. Ale trenérů je mi líto. Na víc prostě nemáme. Ať si tam stoupne, kdo chce, bude za kašpara,“ tvrdí Milan Tichý v rozhovoru pro iSport Premium.

Ve skupině Češi napřed porazili Němce, s Finy a Američany těsně prohráli. Slibné, jenže potom následovaly dva tvrdé nárazy. Čím si vysvětlujete takový zvrat?

„Každý rok je jiný. Letos mají Finové slabší ročník, Američani taky. Tedy slabší než obvykle. Taky proto po mnoha letech zůstali bez medaile. Kanada s Ruskem se ve špičce pořád relativně drží, o Kanadě se tvrdilo, že je schopná po dlouhé době v osmnáctce něco udělat. Většina nejlepších hráčů totiž ve stejnou dobu pokračovala v soutěžích, nepouštěli je a na šampionát jezdila spíš béčka. Teď jsou tam opravdu nejlepší kluci, co mají.“

Někteří našli náhradní útočiště v Evropě, že?

„Sledoval jsem hlavně právě ty, co působili ve švýcarském Oltenu a Nových Zámkách na Slovensku. Tedy Clarke, Othmann a McTavish. Větší část sezony hráli v Evropě dospělý hokej a patřili k nejlepším. To svědčí o tom, že jsou fakt výborní hráči.“

Čeští junioři jako Jiříček, Svozil, Moravec už se taky prosadili v soutěži dospělých. Pár individualit by se přesto našlo. Na mezinárodní scéně však jako tým k nejlepším ani zdaleka nepatříme. Čím to je?

„Extraligu nehrají náhodou, jenže co je to platné. Třeba Svozil je dobrý hokejista. Oni si na šampionátu odehráli svoje, nevedli si špatně. Když si vytáhnete jejich výkony, jsou z našich hráčů pořád nejlepší. Z útoku by se dalo taky vybrat pár jedinců, kterých si všimnete. O zbytku vůbec nevíte.“

Je to tedy tak, že zbytek týmu nestačí a nedokáže je podpořit, nenajdou v něm víc rovnocenných partnerů?

„Stoprocentně. Ti kluci si navzájem nepomůžou. Zbytku kdybyste oblékli