Velké školné, univerzita a talent. Kdo je Hrabal, kat USA? Spartě frnkne

Čeští hráči do 18 let před duelem s USA • Erica Perreaux / Hockey Canada Images

Čeští mladíci si o postup do semifinále zahráli s USA • Erica Perreaux / Hockey Canada Images

Byl pod palbou. Ale odolal! Čelil 35 americkým projektilům, výstrojí mu pronikl jediný. Brankář Michael Hrabal předvedl úžasný výkon, kterým ohromil hokejový svět a získal si pozornost skautů NHL. Českou osmnáctku dotáhl výhrou 3:1 nad USA do semifinále Hlinka Gretzky Cupu. Co je zač mladičký supertalent a naděje českého gólmanského stavu?

Lidi od fochu o něm ví už dlouho. Širší veřejnost ale zaujal Michael Hrabal až teď. Reprezentaci do 18 let dovedl k vítězství ve skupině. Oslnil proti USA. „Michala znám odmala, někdy od jeho sedmi let. Jeho výkon proti Americe pro mě určitě překvapením nebyl. Jsem na něho pyšný,“ říká pro deník Sport a iSport.cz trenér brankářů Sparty Petr Přikryl.

Právě v pražském klubu se Hrabal v posledních letech rozvíjel. Do rudého dresu ho Přikryl navlékl, když bylo Hrabalovi třináct. „Spolu s Vláďou Dohnalem, který se právě stará o gólmany na Hvězdě, jsme měli brankářskou školu. Ve chvíli, kdy už mu Hvězda byla malá, vzali jsme ho do Sparty. Potenciál byl patrný úplně od začátku. A nejde jen o výšku, ale hlavně jeho schopnosti a pracovitost.“

Hrabal měří skoro dva metry, váží přes devadesát kilo. I přesto je mimořádně pohyblivý, velmi silný na brankové čáře. Zdobí ho bleskurychlé reflexy a zejména klid, který z něj sálá na spoluhráče i přes televizi do obýváku.

„Když bych měl vyjmenovat jeho přednosti, začal bych tím, že je to