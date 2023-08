Extrémně sladká porážka. Češi mají Hlinkovo semifinále, čeká je Finsko

Kdo váhá, ať přestane a vyrazí do Břeclavi. Stojí to za to! Středeční svár mezi mladými Čechy a Švédy na Hlinka Gretzky Cupu přinesl neobyčejně silné emoce oběma výběrům. A co teprve osazenstvu hlediště… Domácí osmnáctka se dlouho strachovala o postup, ale nakonec jde dál na úkor děsně zklamaných Seveřanů. Porážka 2:4 posunula poražené do pátečního semifinále, Češi se v něm utkají s Finy.

Tahali nohy, lapali po dechu a s jazykem na dresu vydřeli účast mezi elitní čtyřkou na nejlépe obsazeném turnaji této kategorie. Svěřenci Davida Čermáka i přes porážku dosyta využili možnost pětigólového manka a procpali se mezi elitní kvartet sledovaného podniku.

Drama? Slabounké slovo pro vyjádření toho, co se dělo na břeclavském ledě od prvních sekund. Jeden příběh přebíjel druhý. Obří chyby, promarněné šance, živočišné bitky jako na diskotéce. Šlo o hodně a nervy tomu odpovídaly.

Češi si mohli dovolit prohrát o pět gólů a už během prvního dějství začali počítat. I doufat… První střídání přineslo těžkou minelu Adama Benáka, švédský gól po 38 vteřinách a tučná zmínka v blocích desítek přítomných skautů NHL. Češi byli paralyzovaní a sok správně vycítil darovanou šanci na přivábení postupového počinu. Dočkal se dalšího gólu a dál ukrutně zlobil. Klikou bylo, že to Skandinávci přehnali s vervou, rozdováděnými pěstmi a dost často za to pykali. Jenže…

Nervózní české přesilovky jen stupňovaly nervovou soustavu všech přítomných. Na střídačkách i v hledišti, navíc skvěle si vedl gólman Herman Liv. Dvojnásobná početní výhoda a následná převaha pět na čtyři zůstaly nevyužity, navíc rival mohl utéci z brejku na 0:3. Horor v jednom kuse.

V domácí kabině se o první přestávce mluvilo hodně o tom, aby hráči vyhrocené dění zklidnili. Aby to vzadu mnohem víc zabezpečili a nedělali si to sami mnohem těžší. O fous se situace zlepšila, už to nebyla taková hektika, přesto si Švédové došli k navýšení náskoku o tři kusy a dál napínali český strach do nepříjemných hodnot. „Musíme dát gól, který by nás nakopl a nesmíme už inkasovat,“ vyhlásil do kamer před třetí třetinou útočník Maxmilián Curren.

Ve třetí části se začaly hrát spíš šachy, při nichž ve 49. minutě modrožlutí utekli na 0:4, brzy poté spálili další tutovku. Nastala chvíle pro hodně silné povahy.

Učiněná spása dorazila do arény v čase 55:06, kdy přišel gól Jakuba Fibigra z dálky. Švédové následně nezvládli disciplínu, šli opět do tří a v 57. minutě z hole Matěje Kubiesy znovu inkasovali. Takový randál po gólu na 2:4 jako v břeclavské hale jen tak nezažijete…