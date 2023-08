Debakl Slováků 4:14! Boží finta v mlze: Ani jsme neviděli. Větrák jako siréna

Šimon Pohludka proměňuje bekhendovou kličku a posílá českou reprezentaci do 18 let do vedení proti Německu • ČTK / Šálek Václav

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, nenašla slovenská reprezentace do 18 let Rákosníčkův Brčálník. Místo pohádkového příběhu ji na trenčínském stadionu čekal hororový debakl 4:14 proti Kanadě. Slováci v úterý na Hlinka-Gretzky Cupu bojovali nejen proti enormně silnému soupeři, ale také s neprůhledným oparem, který se snášel nad ledovou plochou. Divili se fanoušci, hráči i zámořští novináři. V netradičních hokejových podmínkách málem unikla famózní parádička teprve šestnáctiletého Tomáše Pobežala, jenž po objetí branky ve vzduchu zavěsil kotouč pod horní tyčku.

Tahle facka bolí. Slovenský národní tým do 18 let nastoupil v úterý na domácí půdě proti hladovým Kanaďanům. Ti měli co dohánět, když v úvodním skupinovém klání ztratili dvoubrankový náskok a dovolili Finům překvapivou devítibrankovou nálož (6:9). Oprava se zemi javorových listů vydařila na výbornou, proti celku zpod Tater zámořští mladíci nasázeli 14 gólů, což značí dosud nejvyšší příděl na turnaji.

Mnohem víc než suverénní výkon Severoameričanů však na sociálních sítích rezonovaly obrázky z trenčínské haly. V letních teplotách se totiž u ledu vytvořila hustá mlha, přes kterou utkání sledovaly legendy jako Miroslav Šatan nebo Zdeno Chára s Mariánem Hossou, místní odchovanci.

„Takhle vypadal slovenský gól z druhé řady. Nádhera, že?“ ironicky naťukal na Twitter Derek O’Brien, kanadský novinář žijící v Praze, který si jako většina příznivců pomáhal záběry na kostce.

Ztížený výhled řešili i samotní hráči. „Ze střídačky jsme ani neviděli do druhého rohu, ale každý má podmínky stejné. Není třeba se vymlouvat. Přímo na ledě jsme si toho problému nevšímali,“ citoval slovenský web sportnet.sk kapitána Tomáše Pobežala.

Pořadatelé dělali, co mohli. Světlý opar se snažili rozptýlit obrovským větrákem. Jenže zařízení vydávalo značný hluk, takže ho používali hlavně v komerčních přestávkách. „Zní to jako siréna, ale je to jenom větrák,“ smáli se komentátoři zámořské stanice TSN.

To slovenská strana po utkání řešila hlavně herní nedostatky. Nedůraz v defenzivní fázi dovolil Kanaďanům krasojízdu za vysokým vítězstvím. Nejstylovější zakončení přesto patřilo Tomáši Pobežalovi. Domácí kapitán předvedl slavnou michiganskou fintu, když objel klec a do horního růžku nacpal čepel s kotoučem.

Ani tento parádní manévr však neodvrátil bolavou blamáž. „Tomáš si dovolil, byl to pěkný hokejový moment. My se ovšem díváme na týmový výkon. Je to pro nás výborná lekce, co nemáme dělat. Nikdy jsme se nevzdali. Výsledek je krutý, nikoho nepotěší. Musíme bojovat jeden za druhého, není žádná zkratka. Byla to pro nás vysoká škola mezinárodního hokeje,“ hodnotil po utkání trenér Martin Dendis.

Slovenská pouť skupinovou fází Hlinka-Gretzky Cupu končí ve středu proti Finsku. Pokud by východní sousedé uspěli, zahrají si o páté místo.