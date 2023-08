Zimák: Čeští junioři si to rozdají se světem. Navážou na úspěch další?

Po veleúspěšném šampionátu hokejistů do dvaceti let je tu další velký úspěch mládežnického hokeje. Osmnáctka pod vedením Davida Čermáka se na prestižním Hlinka Gretzky Cupu probojovala až do finále, kde padla v prodloužení s Kanadou. A stejně jako dvacítka předvedla velmi nebojácný výkon, ve kterém rozkvetla celá řada individualit v čele s Adamem Benákem.