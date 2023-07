Extraligové přestupy: Jsou tu lepší hráči než dřív. Co doping v Hradci?

Hokejový kolotoč se roztáčí, extraligové kluby se vracejí na led a většinu přestupů už mají vyřešenou. I to podnítilo téma premiérového dílu Zimáku v nové sezoně, kde jsme si rozebrali extraligové přestupy. Kdo posílil nejlíp (a nejhůř)? Je pardubický klid ta nejlepší zbraň? A co Krejčí a Olomouc? Podíváme se ale i na nelehké téma dopingové aféry v Hradci Králové. Jakou roli v ní hraje klub a jakou hráči? Jak vůbec k pozitivním testům došlo a co klubu i hráčům hrozí?