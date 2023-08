Tady začal Draisaitl. Čech o tom, proč volí Kanadu: Necítil jsem velkou šanci

Smutný hrdina. Matěj Kubiesa vystřelil osmnáctce na Hlinka Gretzky Cupu finálové prodloužení, k prvenství to ovšem nevedlo • ČTK / Uhlíř Patrik

Český tahoun reprezentace do 18 let Adam Benák slaví branku z hole Adama Titlbacha • ČTK / Uhlíř Patrik

Gólman českého výběru do 18 let Jakub Milota inkasuje proti Kanadě • ČTK / Uhlíř Patrik

Čeští mladíci do 18 let se radují z finálové branky Matěje Kubiesy na Hlinka Gretzky Cupu • ČTK / Uhlíř Patrik

Adam Benák exceloval na Hlinka Gretzky Cupu, v Plzni by měl dostat šanci i v áčku • Profimedia.cz

Matěj Kubiesa míří do Kanady. Proč? • Jan Beneš (Český hokej)

Před týdnem v Břeclavi zaknihoval čtyři góly, pět bodů a bezva odezvu z kanadského klubu, kam se vydává. Matěj Kubiesa patří v zemi mezi nejtalentovanější útočníky ročníku 2006, na bojišti to umí dát najevo. Experti chválí jeho zápal, bruslení, předvídavost či schopnost chytrého zakončení. Na poháru Hlinky a Gretzkyho to dával najevo. Proč odchází ven a nezůstává v Třinci? „V Kanadě budu mít větší prostor pro zlepšení své hry,“ nepochybuje posila Prince Albert Raiders.

V českém hokeji je to v posledních dnech velké téma. Úprk řady šikovných junáků za oceán do Canadian Hockey League (CHL). Do organizace sdružující tři elitní juniorské soutěže: WHL, OHL a QMJHL, odkud si každý rok kluby NHL na draftu zabírají kopici plejerů.

Samo sebou, že i tenhle sen frýdeckomístecký rodák žije. Věří si. Má důvod. Ze stále ještě 16letého učně by Raiders mohli vykutat hodně zajímavý artikl do budoucna. Hokejovou školu tu před pár roky absolvoval i jistý Leon Draisaitl.

A proč nezůstává v Třinci, odkud zásobují mládežnické národní týmy? Svízel spočívá v tom, že renomovaná tuzemská značka