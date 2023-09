Reakce agenta na kritiku Hadamczika: Neškodíme. Přiblížila se doba totality

Prezident českého hokeje hřímá, že za dost problémů v českém hokeji mohou agenti. Blbnou hráčům hlavu, tahají talent na sílu ven. Deník Sport oslovil agenta Tomáše Krejčího ze společnosti Unlimited Sports Management Hockey, který zastupuje hodně mladých hráčů. „To je právě hrozná hloupost,“ reaguje na výstupy Aloise Hadamczika. Popisuje svůj pohled, proč tolik českých talentů mizí do ciziny a proč se to podle něj nedá změnit.

Cítíte se jako ten, kdo českému hokeji škodí?

„Neřekl bych, že dělám něco špatného vůči českému hokeji. Naopak. Agent by se měl snažit udělat pro hráče to nejlepší, aby mohl rozvíjet svůj talent. Neposílám moje kluky do Švédska a Finska za každou cenu, máme zde momentálně tři hráče. Pokud je tam ovšem nedáme my, tak přejdou k jiné agentuře. Ale spíš se zaměřujeme na Severní Ameriku.

Prezident svazu Hadamczik ovšem jasně říká, že agenti motají hráčům hlavy a říkají, ať nezůstávají doma, ale mají utíkat ven. Motáte jim hlavy?

„Za prvé ven chtějí sami hráči i jejich rodiče, chtějí se posunout.