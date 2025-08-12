ONLINE: Plzeň - Rangers 0:0. Červ ze střední vzdálenosti prověřil Butlanda
Fotbalisté Plzně se v úterní domácí odvetě třetího předkola Ligy mistrů proti Glasgow Rangers pokusí o malý zázrak. Západočeši před týdnem v úvodním duelu ve Skotsku utrpěli vysokou porážku 0:3 a k postupu do závěrečného předkola o účast v hlavní fázi potřebují poprvé v klubové historii otočit pohárový dvojzápas, v němž na úvod prohráli venku o tři branky. Zápas se startem v 19.00 sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Viktoria před týdnem odehrála v souboji vicemistrů svých zemí nepovedený zápas. Po chybách v defenzivě třikrát inkasovala a utrpěla nejvyšší porážku v pohárech pod trenérem Miroslavem Koubkem a od října 2022, kdy v Miláně podlehla Interu 0:4.
Západočechům se výrazně vzdálila vidina vysněné páté účasti v hlavní fázi Ligy mistrů. Na cestě do základní části prestižní soutěže by vedle obratu proti Rangers museli zvládnout ještě závěrečné čtvrté předkolo, v němž postupující narazí na lepšího z dvojice Salcburk - FC Bruggy. V případě vyřazení s Rangers se Viktoria přesune rovnou do základní části Evropské ligy.