Česko získá poklad. Do reprezentace míří talent, který měl hrát za Slováky

Daniel Voženílek sedí na rozhněvané třinecké střídačce poté, co dostal od sparťana holí do tváře • Michal Beránek (Sport)

Pardubický brankář Roman Will zasahuje proti třineckému Vladimíru Draveckému, kterého nezastavil Peter Čerešňák • Michal Beránek (Sport)

Vladimír Dravecký v závěru pojistil první výhru Třince ve finále trefou do prázdné branky • Pavel Mazáč / Sport

Česko se může těšit na nečekaný bonus. Za národní tým chce hrát talentovaný bek Vladimír Dravecký (16) mladší, takže se hned dočkal i první nominace do týmu U18. Syn třinecké legendy vyrůstal v Česku, plánoval reprezentovat Slovensko, ale nakonec se všechno otočilo jinam. „Žiju tady od šesti let, mám v Česku nejvíc kamarádů, vychodil jsem tady základku,“ říká odchovanec Třince. Jedná se o obránce, který by mohl myslet na první dvě kola draftu NHL 2026.