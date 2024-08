Česko - Kanada 1:2. Favorit se nenechal zaskočit, mladíci znovu druzí

Čeští hokejisté na druhý triumf na Hlinka Gretzky Cupu hráčů do 18 let nedosáhli. Stejně jako před rokem v Břeclavi podlehli ve finále v Edmontonu těsně Kanadě, tentokrát 1:2. Gól dal Tomáš Poletín v čase 59:51. Zatímco Kanada uspěla potřetí za sebou a má 25. zlato, Česko získalo desáté stříbro.

Oba celky se v přípravě na prestižní akci utkaly v generálce krátce před startem turnaje a Čermákův výběr zaskočil domácího favorita po výhře 6:4. Kanaďané si dali velký pozor, aby se nic podobného neopakovalo. Hned během úvodního dějství, které vyhráli na střely na branku 14:7, si vytvořili dvoubrankový náskok, který se ukázal jako rozhodující.

Schmidt sám před gólmanem Štěbetákem ve třetí minutě ještě neuspěl. Češi se pak sice ubránili po vyloučení Poletína, ale v sedmé minutě se Štěbeták po zákroku ocitl mimo brankoviště, Kanaďané se dostali znovu k puku a Kilfoil pohodlně do prázdné branky otevřel skóre. Ve 14. minutě mohl v přesilovce vyrovnat Benák, ale trefil jen tyčku.

Krátce před přestávkou naopak předvedli Kanaďané skvěle sehraný útok, který zakončoval zblízka Desnoyers a nedal Štěbetákovi šanci zasáhnout. Odpovědět mohl hned záhy Poletín, i při jeho pokusu však pomohla kanadskému brankáři Ivankovicovi branková konstrukce.

„První třetina byla slabší, tam nám Kanada odskočila. Potom už nám chyběly síly, ale chyběly i Kanadě. Byl to šestý zápas v osmi dnech. Hokej už nebyl takový, jaký byl předtím v průběhu turnaje. Bylo to velmi náročné. Snažili jsme se kluky vyburcovat, že zápas určitě není ztracený. Nechali tam všechno, bohužel to ale nestačilo,“ řekl Čermák pro server hokej.cz.

Ve druhé třetině měli Češi k dispozici dvě přesilovky, při té druhé zachránila zámořského favorita opět tyčka. I proto se stav nezměnil až do závěru utkání. Čtyři minuty před koncem sáhla česká střídačka ke hře bez gólmana. V čase 58:55 musel navíc na trestnou lavici střelec druhé branky Desnoyers.

Přestože Poletín po povedené souhře snížil, na víc už jeho celku nezbýval čas. Jediným triumfem Čechů tak zůstává i nadále prvenství z domácího turnaje v roce 2016.

Třetí skončilo Švédsko, které Češi v semifinále porazili 5:1. Seveřané přestříleli tým USA 6:3.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Edmontonu:

Finále:

Kanada - Česko 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky: 7. Kilfoil, 20. Desnoyers - 60. Poletín.

O 3. místo: USA - Švédsko 3:6 (1:2, 1:1, 1:3).