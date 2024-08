Historický zápis pro pětibodového Benáka! Osmnáctka slaví semifinále

Čeští reprezentanti do osmnácti let zvládli také druhé utkání na letošním Hlinka Gretzky Cupu v kanadském Edmontonu. Svěřenci trenéra Davida Čermáka si poradili s Německem jednoznačně 7:3, přestože inkasovali jako první. Velkolepý den prožil Adam Benák, který pomohl k postupu do semifinále třemi góly a dvěma asistencemi. Ve dvou odehraných zápasech nasbíral sedm kanadských bodů, čímž úspěšně navazuje na desetibodový zápis z loňska. Zároveň se posunul do čela bodování historických tabulek turnaje.